Düsseldorf. Die Union steckt in der Endphase der Vorbereitung im Leistungsloch. Der Bezirksligist verpatzt die Generalprobe beim 0:1 bei der DJK Sparta Bilk.

Union Velbert noch nicht in Meisterschafts-Form

„Meine Mannschaft befindet sich zurzeit in dem Loch, in dem ich sie eigentlich schon vor 14 Tagen erwartet hätte“, kommentierte Union-Trainer Mesut Güngör die 0:1 Niederlage bei der DJK Sparta Bilk. „Die Niederlage geht absolut in Ordnung, denn der Gegner hatte die deutlich bessere Spielanlage.“

Seine Mannschaft spielte nicht präzise genug, verlor viele Bälle im Aufbau und musste hohen Aufwand betreiben, sie wieder zurückzugewinnen. Im ersten Durchgang hielt Torhüter Asterios Karagiannis seine Mannschaft noch im Spiel, als er zunächst das 1:1 gegen einen Bilker für sich entschied und sich danach auch von zwei durchgebrochenen Düsseldorfern nicht überwinden ließ, nachdem Manuel Gomez Benavides ausgerutscht war.

Union-Angriff wirkt nicht entschlossen

Die Gäste hatten nur ansatzweise Chancen durch Yannick Hünninghaus und Ismail Agic, die aber nicht entschlossen genug waren.

„Ich verstehe nicht, dass wir selbst in aussichtsreichen Positionen nicht den Abschluss suchen, sondern noch einmal den Ball nach außen spielen“, kritisierte Güngör seine Offensivabteilung. Der einzige Treffer der Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als sich ein Sparta-Akteur auf der rechten Seite durchsetzte, den Ball nach ihnen spielte, wo der ehemalige Heiligenhauser Sven van Beuningen aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte.

„Der Ball war zwar vorher im Seitenaus, aber der Schiedsrichter hatte das wohl nicht erkannt und ließ weiterspielen. Mir ist jedoch unverständlich, warum wir da nur gestikulieren und nicht weiterlaufen“, sagte der Trainer.

„Eins ist klar, die Generalprobe eine Woche vor der Meisterschaftsfortsetzung ging in die Hose. Einige Spieler haben sich heute keinen Gefallen getan und sich nicht empfehlen können“, resümierte Güngör.

SV Union: Karagiannis, Gomez Benavides, Sezgün, Lohmann, Neumann (46. Stolle), Held (70. Alkan), Götze (56. Jeftic), Agic, Hünninghaus (75. Derbeder), Diaby (46. Muharemi)), Ali-Khan. - Tor: 1:0 (48.).