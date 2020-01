Velbert. Bezirksligist SV Union bestreitet am Freitag das erste Freundschaftsspiel. Am 19. Januar kommt Oberligist und Nachbar SC Velbert zum Stadtderby.

Union Velbert: Stadtduell mit SC würzt die Testserie

Wenn Fußball-Bezirksligist SV Union Velbert in rund vier Wochen wieder ins Meisterschafts Geschehen eingreift, muss er topfit sein: Denn im ersten Spiel des Jahres empfangen die Velberter sogleich den Spitzenreiter und heißesten Aufstiegsanwärter 1. FC Wülfrath zum Top-Spiel.

Die Union ist derzeit mit dem punktgleichen FSV Vohwinkel der härteste Konkurrent. Trainer Mesut Güngör hat bereits die Vorbereitungen eröffnet und eine anspruchsvolle Testspielreihe zusammen gestellt. Bereits am kommenden Freitag, 10. Januar, steigt das erste Freundschaftsspiel, es bietet gleich einen Härtetest. Die Union tritt dann um 19 Uhr beim Essener Landesligisten ESC Rellinghausen an.

Wiedersehen mit Ex-SC-Trainer Behnke am Krausen Bäumchen

Die Mannschaft vom Krausen Bäumchen wird von einem alten Bekannten trainiert: Sascha Behnke, einst Coach der Bezirksliga-Auswahl des SC Velbert. Die erste Mannschaft des SC spielt inzwischen im zweiten Jahr in der Oberliga – und wird für den Höhepunkt der Union-Testserie sorgen. Denn am Sonntag, 19. Januar, messen sich Union und SC im Velberter Stadtduell. Gespielt wird die reizvolle Freundschaftspartie ab 16 Uhr in Tönisheide.

Insgesamt schickt Trainer Mesut Güngör sein Team in sechs Testspielen auf den Platz. Das Stadtderby gegen die Clubberer bildet dabei den Abschluss einer englischen Woche, denn zuvor, am 16. Januar, geht es zum SV Hösel. Dazu stehen weitere Auswärtsspiele auf dem Programm: Beim Rather SV, beim FC Büderich und bei der DJK Sparta Bilk, bei der am Sonntag, 2. Februar, die Generalprobe steigt. Am 9. Februar folgt dann der Bezirksliga-Knüller gegen den 1. FC Wülfrath.

Der Winterfahrplan:

Testspiele:

10. Jan.: ESC Rellinghausen - Union

16. Jan.: SV Hösel - Union

19. Jan: Union - SC Velbert

25. Jan.: Rather SV - Union

26. Jan.: FC Büderich - Union

2. Feb: Sparta Bilk - Union

Ligastart:

9. Feb.: Union - 1. FC Wülfrath