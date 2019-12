Der SV Horst 08 weiht den neuen Schollbruch-Kunstrasen ein

Premiere für den SV Horst 08 in der Fußball-Landesliga: Die Schwarz-Weißen dürfen an diesem Sonntag erstmals den neuverlegten Kunstrasen am Schollbruch in Anspruch nehmen. „Die Zeit auf Asche ist überstanden“, sagt 08-Trainer Jens Grembowietz. „Jetzt wollen wir den neuen Platz mit einem zählbaren Erfolg einweihen.“

Das wird allerdings nicht einfach für die Horster, denn sie haben mit dem starken Aufsteiger und Tabellenvierten IG Bönen-Fußball eine der Top-Mannschaften der Staffel 3 zu Gast. „Das wird eine Herkules-Aufgabe für uns“, räumt der Horster Coach ein. „Aber auch wir sind ja momentan nicht schlecht drauf.“

Vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen

Mit den vier Punkten, die sie mit dem 0:0 gegen Kaiserau und dem 2:1 in Hilbeck geholt haben, konnten sich die Null-Achter etwas von unten absetzen. Aber ein Vorsprung von vier Punkten auf die gefährdeten Plätze ist kein Ruhekissen. „Bis zum Beginn der Winterpause würden wir den Abstand gerne weiter vergrößern, was bei zwei Heimspielen möglich sein sollte“, sagt Jens Grembowietz. „Wir wollen einen vernünftigen Jahresabschluss und uns so schnell wie möglich ins sichere Mittelfeld der Tabelle absetzen.“

Die personelle Situation ist unverändert. Mohamed Bouachria, Baris Aydin und Tobias Rimböck stellen wieder Alternativen dar, aber sie sind noch nicht zu 100 Prozent fit. Die Vorbereitungszeit in der Winterpause wird sie weiterbringen. Sven Wening, Gianluca D Aquisto und Ahmet Dilek fallen nach wie vor aus.