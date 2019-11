Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DFB-Aktion Ehrenamt

Neben der Ehrung auf Kreisebene meldet jeder Kreis des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen einen Teilnehmer für die Ehrung auf Verbandsebene, der zu einem Dankeschön-Wochenende mit allen Preisträgern aus den 29 FLVW-Kreisen eingeladen wird.

Der FLVW meldet von den 29 Kreissiegern neun Vertreter an den Deutschen Fußball-Bund weiter. Diese werden dann für ein Jahr in den „Club 100“ eingeladen. In diesem Jahr ist aber kein Vertreter des Fußballkreises 12 dabei.