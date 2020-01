In der Hinrunde Spitzenreiter SV Hessler 06 geschlagen

Die DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen hat in der Fußball-Kreisliga A 2 realistische Chancen auf die Meisterschaft. Die Blau-Weißen sind Tabellendritter, haben Spitzenreiter SV Hessler 06 aber in der Hinrunde geschlagen. Mittelfeld-Mann Muhsin Ayhan: „Wir haben oft Probleme gegen die Teams aus dem unteren Drittel, da tun wir uns schwer und sind teilweise noch zu naiv in der Herangehensweise.“

Trotzdem ist der große Wurf für die Kicker vom Schürenkamp möglich. „Man spielt Fußball, um das Bestmögliche für sein Team und sich zu erreichen“, sagt Muhsin Ayhan.

Und wenn es trotzdem nicht mit der Meisterschaft klappen wird? „Dann greifen wir nächste Saison Richtung Titel an“, sagt der ehemalige Wattenscheider tatendurstig.