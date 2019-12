Kreispokal-Achtelfinale am 7. Januar

Kreispokal-Achtelfinale am 7. Januar

Genau festgezurrt ist inzwischen das Kreispokal-Achtelfinale der Oberliga-Handballer des FC Schalke 04, die in diesem Wettbewerb Titelverteidiger sind und ihr Zweitrunden-Spiel beim Hattinger Bezirksligisten DJK Westfalia Welper mit 39:25 gewonnen haben.

Die Partie beim punktlosen Schlusslicht der Landesliga-Staffel 3, der HSG Rauxel-Schwerin, wird am 7. Januar (Dienstag) um 20.30 Uhr in der Sporthalle des Adalbert-Stifter-Gymnasium (Schillerstraße) in Castrop-Rauxel angepfiffen.

Noch keinen exakten Termin gibt es für das Achtelfinale zwischen dem TB Beckhausen, dem Tabellenelften der 1. Kreisklasse, und dem Landesliga-Sechsten VfL Gladbeck II.