Rückrunden-Start beim VfL Mennighüffen

Nachdem die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 die Hinrunde dank ihres 26:19-Sieges beim TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck am vergangenen Samstag mit 7:19 Punkten abgeschlossen haben, starten sie am Sonntag (26. Januar) in die Rückrunde.

Das Team von Trainer Sebastian Hosenfelder hat eine weite Fahrt vor sich, um in Löhne auf einen Tabellennachbarn zu treffen. Der VfL Mennighüffen ist als Zehnter einen Rang und zwei Punkte besser platziert. Anwurf wird um 17 Uhr sein.