Schrottwichteln am Donnerstag

Am Donnerstag (19. Dezember) treffen sich die Grillonen traditionell zum Weihnachtsessen in einem Gelsenkirchener Steakhaus. Neben Schrottwichteln und etwas sportlicher Aktivität wird es auch ein paar Worte von Trainer Gerd Hemforth an seine Mädels geben.

„Ich werde einige Sätze zur bisherigen Saison sagen und mit der Mannschaft besprechen, wie die Trainingstage bis Anfang Januar gestaltet werden können. Vielleicht können wir auch Einzeltrainings mit Spielerinnen ansetzen, die jetzt Urlaub oder einfach mehr Zeit haben“, sagt Gerd Hemforth.