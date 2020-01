Tolga Cengelcik folgt Trainer Ahmet Inal zu YEG Hassel

Die Westfalenliga-Fußballer von YEG Hassel haben sich eine weitere Verstärkung für die anstehende Rückrunde gesichert: Tolga Cengelcik kommt vom Ligarivalen Spvgg Erkenschwick an den Lüttinghof und folgt damit seinem ehemaligen Trainer Ahmet Inal, der im September in Erkenschwick entlassen worden war und kürzlich bei den Hasselern angeheuert hatte.

Am Stimberg kam der 25-Jährige, der in Gelsenkirchen durch seine Zeit beim SV Horst 08 bekannt ist, in dieser Spielzeit bislang nur dreimal zum Einsatz. Das soll sich nun bei Schlusslicht YEG ändern. „Tolga kommt natürlich wegen Ahmet Inal, aber er kennt auch viele unserer Spieler. Wir hoffen, dass er jetzt mal eine Saison durchzieht, weil er bei seinen vergangenen drei, vier Stationen – auch wegen Verletzungen – nicht konstant im Spielbetrieb war“, sagt Hassels Sportlicher Leiter Sener Bükrü über den dritten Zugang der aktuellen Transferperiode. Jener will mit der Verpflichtung des Außenstürmers auch den Abgang von Seyit Ersoy auffangen. Der bisherige Torjäger und Kapitän des Teams hatte den Klub in der Winterpause verlassen. (AA)