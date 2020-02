Westfalia 04: Spiegelbild der positiven Hinrunde passt nicht

Eine Tabelle kann man so oder so lesen und interpretieren. Vor dem Heimspiel gegen den BV Rentfort liegt Westfalia 04 in der Fußball-Bezirksliga an fünftletzter Stelle, aber andererseits auch nur drei Punkte hinter dem Tabellenvierten VfB Hüls. „Unsere positive Hinrunde spiegelt sich nicht in der Tabelle wider“, sagt Westfalias Spielertrainer Niklas Zacharias.

Das möchte er am ersten Spieltag des neuen Jahres ändern. Mit einem Heimsieg am Sonntag würden die Bismarcker auf jeden Fall ihren derzeit noch einen Zähler besseren Gast aus Gladbeck überflügeln und auf einen einstelligen Rang vorrücken. „Wir brauchen uns in dieser Liga vor keinem zu verstecken“, sagt Niklas Zacharias. „Wenn wir uns allerdings so präsentieren wie bei unserer 0:10-Niederlage im Testspiel beim VfB Bottrop, dann sind wir nicht konkurrenzfähig.“

Der 8:0-Sieg im letzten Testspiel beim SC Schaffrath hat die Wogen etwas geglättet. Darijo Petrovic und Berke Güner fehlten in dieser Partie, sie gehören am Sonntag aber wieder zum Kader. Jan Gendreizig, Elvis Ayong Awinchiri, Sebastian Lempka und Valentino Kucukalic fallen aus.