Zwischen Abbau und Aufbau

Gelsenkirchen. Die verschiedenen Charaktere, die bei den Black Miners Cricket spielen, sind nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Gerade, wenn es um Pünktlichkeit beim Training geht. Bei der offiziellen Weihnachtsfeier fiel oft das Wort „pünktlich“, allerdings mit viel Humor. Geldstrafen gibt es bei den Black Miners auch. Sie bewegen sich im Cent-Bereich.

Trainer Vignaesh Sankaran setzte die eine oder andere Spitze bei seinem sportlichen Fazit – aber so, dass alle darüber lachen konnten. So wurde zum Beispiel die „Duck of the year“ für den schlechtesten Fänger verliehen. Dazu gab es auch viele positive Auszeichnungen. So unter anderem für den „Clubman of the year“, also den Vereinsspieler des Jahres. Diese Auszeichnung ging an Pathan Afzal, der nur unregelmäßig zum Einsatz kam, aber sich als Top-Teamplayer präsentierte und seine Rolle ohne Murren akzeptierte. „Er hat nie gefragt, warum er nicht regelmäßig spielt. Pathan ist ganz ruhig und bescheiden. Im nächsten Jahr ist er näher dran an der ersten Mannschaft“, kündigt Trainer Vignaesh Sankaran an.

Probleme wegen den verschiedenen Glaubensrichtungen in seinem Team stellt der 40-Jährige nicht fest. „Da gibt es keine Schwierigkeiten. Vielleicht hapert es mal sprachlich, das kriegen wir aber alles hin“, sagt Vignaesh Sankaran, der seine Ansprachen auf Deutsch und Englisch hält. Er weiß, dass der Cricket-Sport seinen Jungs hilft, tausende Kilometer entfernt von der Heimat Fuß zu fassen. „Meine Spieler sind stolz, diesen Sport ausüben zu können“, erzählt der Trainer. „Sie können Cricket mit ihrer Heimat identifizieren, bauen Stress ab und Kontakte auf. Über unseren Verein sind schon Spieler-Freundschaften entstanden.“