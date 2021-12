Berlin/Soest. Gina Lückenkemper feiert ihr Hallen-Comeback in Berlin und Düsseldorf. Wo sich die Soesterin auf eine „Mini-Hallensaison“ vorbereitet.

Gina Lückenkemper gibt nach 1099 Tagen ihr Hallen-Comeback beim Istaf Indoor in Berlin. Die aus Soest stammende 25-Jährige, die mit der deutschen Sprint-Staffel beim Olympia in Tokio Fünfte geworden war, startet am 4. Februar in der Mercedes-Benz Arena über 60 Meter in ihre „Mini-Hallensaison“, in der auch ihr erster Start beim Istaf Indoor in Düsseldorf am 20. Februar 2022 auf dem Programm steht.

„Ich freue mich riesig“, sagte Lückenkemper. „Eigentlich sind mir ja die 60 Meter zu kurz – aber auf das Istaf Indoor habe ich richtig Bock.“ Es sei für sie etwas ganz Besonderes in die Berliner Arena zurückzukehren und auch in Düsseldorf, ihrer alten Heimat, erstmalig teilzunehmen. „Das Istaf Indoor ist einfach das beste Hallen-Meeting der Welt und die Zukunft der Leichtathletik“, sagte die 25-Jährige.

Derzeit bereitet sich die aus Soest stammende deutsche Ausnahme-Sprinterin in den USA auf das kommende Leichtathletikjahr vor, in dem unter anderem die EM in München und die WM in den USA stattfinden wird. Bei den Olympischen Spielen in Tokio landete sie zuletzt gemeinsam mit den Frauen der Sprintstaffel über 4 x 100 Meter auf dem fünften Platz. Zur Staffel gehörte auch Alexandra Burghardt, die aktuell für Furore im Bobsport sorgt.

