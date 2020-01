Warsteiner Tennis-Star Struff spendet für Australien

Nick Kyrgios ist ein sogenannter „Aufschlagriese“. Der australische Tennisstar hat sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um dem brennenden Kontinent zu helfen. 200 Dollar spendet Kyrgios pro Ass, um damit den Opfern der verheerenden Brände, die in Australien schon viele Menschenleben gefordert haben, zu helfen.

Ausgerechnet in Brisbane und Sydney an der Ostküste Australiens und außerdem in Perth machte nun der ATP Cup statt. Die deutsche Mannschaft um Spitzenspieler Alexander Zverev enttäuschte - bis auf Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner gewann sein Einzel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:1, 6:4.

Von Kyrgios’ Ass-Aktion inspiriert

Der Sauerländer punktete aber noch mit einer anderen Sache. Inspiriert von Kyrgios’ Ass-Aktion hat sich der Westfale spontan entschieden, 2000 Australische Dollar (umgerechnet rund 1240 Euro) zu spenden.

Dies erklärte der 29-Jährige unter dem Beifall der Zuschauer nach seinem Match live im Tennisstadion. „Ich habe hier viel über die Buschbrände gehört und auch was Nick Kyrgios macht. Da möchte ich auch selbst etwas unternehmen“, erklärte Struff in dem obligatorischen Interview unmittelbar nach dem Match auf dem Court.

Das entsprechende Video verlinkte „Struffi“ auf seiner Facebook-Seite - versehen mit den nachdenklichen Worten: „Es ist zu traurig, was zur Zeit in Australien mit den Buschfeuern passiert.“