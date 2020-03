1:0! SV Brünen bezwingt nun auch den PSV Lackhausen

Am Niederrhein. Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Brünen haben ihr Tief überwunden. Nach sieben Schlappen gab es nun den zweiten Sieg, 1:0 über den PSV.

Die Landesliga-Fußballerinen des SV Brünen sind optimal aus der Winterpause gekommen. Hatte das Team von Trainer Andre Dirks das vergangene Jahr noch mit sieben Niederlagen in Folge abgeschlossen, so reichte es nach dem 1:0 im Nachholspiel beim Linner SV schon wieder zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. Diesmal bezwang das Team den PSV Lackhausen mit diesem Resultat.

„Der PSV war ein Angstgegner von uns, ich habe im Vorfeld richtig viel Aufbauarbeit geleistet“, erzählte SVB-Coach Andre Dirks. Im Hinspiel hieß es beispielsweise 1:4. Zudem bewies der Übungsleiter noch eine glückliche Hand. Denn erst nach einer Stunde war Laura van Berk eingewechselt worden, die in der 90. Minute den Siegtreffer markierte. „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung in einem sehr kampfbetonten Spiel“, resümierte der Brüner Trainer.

Schiedsrichterpfiffe gefallen beiden Trainern nicht

Wie sein PSV-Pendant Erwin Althoff sprach aber auch er von „einer nicht so guten Schiedsrichter-Leistung auf beiden Seiten“. Noch ein wenig deutlicher wurde der Lackhausener Übungsleiter, der elf Spielerinnen hatte ersetzen müssen. „Einmal ist Romina Memedi im Fünf-Meterraum gelegt worden, da pfeift er Stürmerfoul“, so ein fassungsloser Erwin Althoff. Auch der Siegtreffer war seiner Meinung nach nicht regulär, da seine Torfrau Emma Busch zuvor in der Luft regelwidrig angegangen worden sei. „Aber meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft“, lobte der Lackhausener Trainer.

Mit einer 0:3 (0:2)-Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Borussia Bocholt II beendete GW Lankern die Winterpause. „Die werden auch das Aufstiegsrennen machen“, sagte Trainer Taner Demir, der in seinem ersten Jahr bei den Grün-Weißen nur oben mitmischen will. Als derzeit Vierter ist dies gut gelungen. Gegen Bocholt konnte GWL die Ausfälle nicht kompensieren. Vielleicht wäre die Partie anders gelaufen, hätte Janina Rollnik in einer Eins-gegen-Eins-Situation die Gäste-Keeperin überwunden (27.). Danach traf dann nur Bocholt II (30./43./75.).