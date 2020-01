Am Niederrhein. Der Fußball-A-Ligist SV Bislich hatte sich zum ersten Testspiel als Gegner einen Landesligisten ausgesucht. Gegen VfL Rhede hieß es am Ende 1:8.

1:8! SV Bislich zahlt gegen Landesligisten Rhede Lehrgeld

Bezirksligist Hamminkelner SV ist mit einer Niederlage ins neue Fußballjahr gestartet. Im ersten Testspiel unterlag die Elf von Trainer Michael Tyrann dem A-Liga-Spitzenreiter Fortuna Millingen mit 1:2 (1:0). „Für den Auftakt war das okay. Natürlich war noch ein wenig Sand im Getriebe“, meinte Tyrann, der allen verfügbaren Kickern Einsatzzeit einräumte. Durch Torjäger Tom Wirtz war der HSV in Führung gegangen (33.), der Gast hatte die Partie durch Treffer in der 65. und 75. Minute gedreht. „Millingen hat das schon sehr gut gemacht“, lobte Tyrann den A-Ligisten.

Mit dem VfL Rhede hatte sich der A-Ligist SV Bislich einen Landesligisten als ersten Testspiel-Kontrahenten eingeladen. „In der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, da hätte es auch gut 3:3 stehen können“, sagte Bislichs Trainer Steffen Herden nach der 1:8 (1:3)-Niederlage. Allerdings musste der Coach einräumen, dass „wir in der zweiten Hälfte eingebrochen sind“. Bislichs Jonas Rösner hatte sogar den ersten Treffer des Nachmittags erzielt (10.). Danach war nur der Gast erfolgreich (27./37./44./64./77./80./ 82./85.).

HSV-Reserve bezwingt BW Wertherbruch mit 4:1

Beim Kreisliga-B-Team Hamminkelner SV II kassierte BW Wertherbruch eine 1:4 (1:0)-Niederlage. „Ich hatte gedacht das geht in die Hose, aber ganz im Gegenteil: Ich bin rundum zufrieden“, sagte HSV-Coach Christoph Ziegler. Nach dem 0:1 durch Leonardo Moschüring (19.) drehten Tim Lamsat (62./HE), Joshua Oomen (66.) und Hendric Storm (88./90.) die Partie. „Ich habe viel durchgewechselt, mit nur zehn Mann hatten wir es in den letzten 30 Minuten schwer“, so BWW-Trainer Rene Olejniczak. Er hatte niemanden auf der Bank, als Yannick Weidemann angeschlagen raus musste.

Im Duell zweier A-Ligisten zog der SV Brünen bei der DJK Vierlinden II mit 2:4 (2:2) den Kürzeren. „Drei unnötige Standard-Gegentore und einmal rutscht Keeper Yannik Brand der Ball durch die Beine“, schilderte Trainer Aycin Özbek die Art der Gegentreffer. Luca Schanzmann glich nach Rückstand fast postwendend aus (9./37.). Nur in Hälfte zwei wusste Brünen keine Antwort mehr auf die Tore (67./87.).