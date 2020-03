Moers. In der Fußball-Landesliga hatte Aufsteiger Blau-Weiß Dingden beim Tabellenvierten SV Scherpenberg kaum eine Chance und verlor am Ende mit 2:5.

Eines hatten die Cheftrainer am Sonntagnachmittag am seenartigen Aschenplatz im Moerser Wäldchen gemeinsam. Dirk Juch und Ralf Gemmer ließen sich über die komplette Spieldistanz schutzlos den Schopf nassregnen. Während sich der Scherpenberger Cheftrainer Gemmer aber am flotten Auftritt seiner Jungs bestens erwärmen durfte, bekam Dirk Juch die Rolle des begossenen Pudels ab. BW Dingden entpuppte sich beim 2:5 (0:1) beim Tabellenvierten personell als nicht konkurrenzfähig. Der Aufsteiger steckt in der Fußball-Landesliga auf Abstiegsplatz 17 fest.

Aufgrund zweier später Treffer war das Resultat sogar noch geschönt. Ein Eigentor von Hakan Yildirim sowie ein Solo von Mohamed Salman kurz vor dem Schlusspfiff nahmen etwas Wucht aus einem zwischenzeitlich 0:5. Es hätte auch leicht 0:8 gegen die Gäste heißen können.

„Der Gegner war eine Klasse besser, vielleicht sogar mehr – so ehrlich muss man einfach sein“, erklärte BWD-Coach Juch zerknirscht. Die Gründe für einen deutlichen Unterschied lagen auf der Hand. „Wir haben mit zwei A-Jugendlichen gespielt. Kevin Juch war nicht fit, Sebastian Kamps saß als einer von nur vier Auswechselspielern auf der Bank, hätte aber nicht mitmachen können“, zählte Juch seine Personalmisere in kurzen Zügen auf, „Scherpenberg hat Leute im Kader, die Oberliga-Erfahrung haben. Da nimmt das Spiel nunmal einen solchen Verlauf.“

Dingden am Sonntag bei Tabellenführer Sterkrade-Nord

Juchs Hinweis auf den nächsten Gegner hatte schon fast einen zynischen Zungenschlag. „Die Aufgaben werden leichter“, merkte der Trainer mit Blick das Gastspiel am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter Sterkrade-Nord an. Immerhin stecken die Nordler in einer kleinen spielerischen Krise. Vor einer Woche erkämpfte sich Dingdens Mitkonkurrent SV Hönnepel nach einer guten Defensivleistung in Oberhausen ein 1:1.

Dieses Endresultat war gestern im Scherpenberger Wäldchen jenseits aller Hoffnungen. In Halbzeit eins hielten die Blau-Weißen noch einigermaßen mit. Die Scherpenberg waren da schon dominant, trafen aber nur einmal. Bei Emre Terzis Heber aus 20 Metern zum 1:0 stand BWD-Torhüter Johannes Buers etwas zu weit vor seinem Gestänge.

Zwei Verletzte beim SV Scherpenberg

Nach der Pause allerdings wurde Dingden auseinandergespielt, kassierte binnen neun Minuten drei Gegentreffer und lief Gefahr, sich die höchste Saisonniederlage einzufangen. Die gab es beim 0:6 gegen Teutonia St. Tönis.

Ein Aspekt, warum es gestern nicht so weit kam, waren die verletzungsbedingten Wechsel beider Außenverteidiger bei Scherpenberg. Erst musste 1:0-Schütze Terzi wegen einer Zerrung raus, dann verletzte sich Rechtsverteidiger Nico Frömmgen bei einem Press-Schlag am Knie. Dingden half das letztlich nur sehr bedingt.