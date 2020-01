Am Niederrhein. Die Niederlagen hatte Trainer Rene Olejniczak schon ein wenig einkalkuliert. Schließlich waren es zwei Testkicks in nicht einmal 48 Stunden.

A-Ligist BW Wertherbruch unterzieht sich einem Stresstest

Die Reserve des Hamminkelner SV hat als Fußball-B-Ligist nach dem 4:1 über BW Wertherbruch im Testspiel erneut ein Kreisliga-A-Team in die Schranken verwiesen. Diesmal gab es ein 3:1 gegen den SV Ringenberg. „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen, sie haben schon eine recht gute Frühform und das wieder souverän gemacht“, sagte Hamminkelns Trainer Christoph Ziegler. Sein Pendant sah seine Ziele verwirklicht. „Wir wollten uns gut bewegen und es sollte sich keiner verletzen, das haben wir erreicht“, stellte Dennis Reddmann fest, der inklusive des Co-Trainers nur auf elf einsatzfähige Akteure kam. Acht Kicker fielen verletzt aus, einer sagte aus beruflichen Gründen ab. Tim Lamsat (10./HE), Raik Wittig (60.) und Yannik Krüger (66.) brachten die HSV-Reserve mit 3:0 in Front, ehe eben der Co-Trainer Tobias Neuhaus für die Gäste traf (79.).

SV Budberg - BW Wertherbruch 4:1 (2:0). Von der Partie beim Bezirksligisten hatte sich der blau-weiße Trainer versprochen, dass „wir defensiv und offensiv mal so richtig gefordert werden“, so Rene Olejniczak. Und dieser Wunsch sollte bereits am Freitagabend für den A-Ligisten in Erfüllung gehen. Dabei bestätigte der Coach seiner Truppe eine ordentliche Vorstellung. „Wir haben es über Sequenzen von 20 bis 25 Minuten geschafft, das Spiel offen zu gestalten“, so der BWW-Übungsleiter. Der Gastgeber kam nach neun, 39, 79 und 80 Minuten zu seinen Treffern, Jan Hegmann stellte das zwischenzeitliche 1:2 her (67.).

SV Sonsbeck II - BW Wertherbruch 3:0 (2:0). „Dieser Stresstest war gewollt, mein Team sollte sich dem mal unterziehen“, sagte Rene Olejniczak nach der zweiten Partie innerhalb von nicht einmal 48 Stunden bei einem Bezirksligisten. Erneut hielten die Wertherbrucher die Begegnung phasenweise offen. „Wir haben mutig mitgespielt und besaßen schon Chancen“, so der Trainer. Maximilian Katemann traf beispielsweise, nachdem er den Schlussmann umkurvt hatte, nur das Außennetz (65.). Der Sonsbecker Gastgeber kam nach 22, 31 und 60 Minuten zu seinen Toren.

Der A-Ligist SV Brünen sagte die Testpartie beim Bezirksligisten DJK SF 97/30 Lowick ab. „Ich hatte nur neun Mann zur Verfügung, es gab einfach zu viele Verletzte und Kranke“, begründete Brünens Coach Aycin Özbek den Spielausfall.