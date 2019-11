Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alle Landesligisten mit Heimspielen am Samstag

Am kommenden Wochenende, das durch den Totensonntag nur Begegnungen ab 18 Uhr oder eben am Samstag zulässt, wird in den Tischtennis-Klassen gespielt. Allerdings werden die Partien am Samstag ausgetragen. Die drei Landesligisten GW Flüren (gegen DJK Rhenania Kleve), Weseler TV (gegen TTC Homberg) und TV Mehrhoog (gegen TV Voerde) genießen alle Heimrecht.