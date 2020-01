Als Schlusslicht zählt für den SV Schermbeck nur ein Sieg

Im letzten Spiel der Hinrunde stehen die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck enorm unter Erfolgsdruck. War ein Sieg beim knapp verlorenen Gastspiel gegen den Tabellenzweiten in Issum (15:17) am vergangenen Wochenende noch ein Kann, so ist die Partie am Samstagabend (18 Uhr) für das Schlusslicht vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenelften SC Bottrop ein Muss. Nur mit einem doppelten Punktgewinn kann das Team von Trainer Stephan Schmücker rasch wieder Anschluss finden an die Nicht-Abstiegsplätze. „Es stimmt”, sagt auch der Coach der Schermbecker Handballer. „Wir müssen, aber wir wollen und wir werden auch gewinnen.”

Immerhin war die vergangene Partie ein Fingerzeig, wie die Schermbecker, die ihre letzten drei Begegnungen allesamt denkbar knapp verloren, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren könnten. Die Abwehr war beweglich und aggressiv und machte dem Gegner das Leben enorm schwer. „Das müssen wir auch gegen Bottrop so umsetzen”, sagt Schmücker. „Wenn wir am Samstag in der Defensive dort weitermachen, wo wir in Issum aufgehört haben, bin ich sehr zuversichtlich.”

Deutlich schwerer taten sich die Rot-Weißen im Angriffsspiel, in dem zu viele technische Fehler immer wieder zu leichten Ballverlusten führten. Nicht zuletzt auch deshalb bat Schmücker seine Spieler unter der Woche zu Einzelgesprächen. „Und natürlich haben wir die Spielabläufe in der Offensive noch einmal intensiv durchgesprochen.”

Personell kann Schmücker nahezu aus dem Vollen schöpfen. Jan-Felix Dräger-Gillessen wird aus privaten Gründen fehlen, dafür hilft Moritz Schmäing aus der zweiten Mannschaft aus. Allein hinter Adrian Döhmer steht ein kleines Fragezeichen, weil er sich unter der Woche mit Kniebeschwerden herumplagte.