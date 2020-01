Angelique Rüsen setzt die Siegesserie der Amazonen fort

In der Zone zwischen der Abreit- und der großen Veranstaltungshalle kommt die Jugend ein wenig durch. „Da ist Calvino schon mal ein bisschen nervös“, sagt Angelique Rüsen. Wirklich ruhig stehen, das will er nicht. Die relative Enge mit den anderen Pferden scheint ihm nicht so zu behagen. Doch im Parcours des Großen Preises von Gahlen, einem Drei-Sterne-Springen der Klasse S, beweist der mit acht Jahren jüngste Vierbeiner beim Höhepunkt von Gahlen 2020 Nervenstärke – wie auch seine Reiterin.

Im Stechen lässt die deutsche Meisterin von 2018, die für den Stall von Christian Ahlmann reitet, die Konkurrenz hinter sich. Zum dritten Mal in Folge gewinnt damit eine Amazone die Siegprämie von 2500 Euro im mit 10.000 Euro dotierten Wettbewerb. Ganze zwei Zehntelsekunden trennen sie am Ende von Toni Haßmann, dem Sieger von 2014. Sein Bruder Felix belegt Rang drei.

Seit vier Jahren bei Christian Ahlmann

Als Zweite muss die 28-Jährige in das Stechen, für das sich sieben der 38 Teilnehmer des Normalumlaufs qualifiziert haben. Tim Rieskamp-Goedeking verzichtet, da sich sein Hengst Coldplay ein Eisen abgetreten hatte. Rüsen sucht und findet den kürzesten Weg durch den 300 Meter langen Parcours mit sieben Hindernissen. „Ich musste halt etwas riskieren“, erzählt die für RFV Alt Marl startende Amazone. Dies zahlt sich für sie aus. Seit vier Jahren reitet die im hessischen Herborn aufgewachsene Rüsen für den Stall Ahlmann, seitdem auch immer in Gahlen. „Es ist ein super schönes Turnier mit einer klasse Atmosphäre. Hier macht es immer Spaß zu reiten“, sagt Angelique Rüsen. Und diesmal ganz besonders.

Zwei Zehntelsekunden fehlen Toni Haßmann

Toni Haßmann „ärgert sich am Anfang schon ein bisschen“ über den Wimpernschlag, der ihm zum erneuten Triumph fehlt. Als Letzter betritt er mit Contendrix die wieder einmal voll besetzte Halle. Bis dahin hat es nur den einen fehlerfreien Ritt von Angelique Rüsen gegeben. Toni Haßmann kennt die Vorgaben für einen erneuten Sieg in Gahlen also genau. Dass es letztlich ganz knapp nicht reicht, nimmt der 44-Jährige vom ZRFV Lienen auf seine Kappe. „Die Zeit war zu schlagen. Dies muss ich mir selbst zuschreiben.“ Für das drittplatzierte Paar im Zwei-Sterne-Springen der Klasse S am späten Freitag ist der sportliche Jahresauftakt in Gahlen zu einem Muss geworden. „Die letzten zwölf, 13 Jahre war ich immer hier. Es sind einfach optimale Bedingungen.“

Felix Haßmann belegt den dritten Platz

Weiterhin auf seinen ersten Sieg beim Großen Preis von Gahlen muss Bruder Felix warten. Für ihn reicht es mit Carla und einem Abwurf in 39,85 Sekunden zum dritten Rang. „Letztlich bin ich sehr zufrieden“, sagt der deutsche Meister des vergangenen Jahres. Schließlich sei ein dritter Platz „ja auch schon gut“. Von den sechs gestarteten früheren Siegern des Großen Preises schafft es übrigens neben Toni Haßmann nur Markus Renzel (12 Fehlerpunkte/40,08 Sekunden) ins Stechen, der am Ende hinter dem erfolgreichen Trio sowie Hermann Ostendorp mit Checki-Jim (4/41,51) und Celine Tillmann mit Azaro (8/49,27) den Rang sechs belegt.

Ein Abwurf kosten Vanessa Borgmann das Stechen

Für Vanessa Borgmann hat es diesmal nicht ganz zum Einzug in die entscheidende Runde gereicht. Der Amazone des RFV Jagdfalke Brünen unterläuft mit Caspar in der dreifachen Kombination der entscheidende Abwurf, der sie letztlich auf den elften Rang bringt. Damit wiederholt das Paar die Platzierung aus der Zwei-Sterne-Prüfung am Freitagabend, als zwar keine Stange fiel, jedoch ein Fehlerpunkt wegen Zeitüberschreitung zu Buche stand.

„Da bin ich sehr kontrolliert geritten. Denn wenn Caspar lange kein Turnier hatte, dann ist er super motiviert, sehr ehrgeizig und nur sehr schwer zu bändigen“, beschreibt die 27-Jährige ihren Wallach. Zuletzt hatte sie ihn im Oktober bei einem Hallenturnier in Kerken vorgestellt. Mit der Leistung sei sie „super zufrieden. „Er liebt auch mehr die großen Plätze draußen, wo er so richtig Gas geben kann.“

Martin Sterzenbach vom RV Lippe-Bruch Gahlen, der mit C’est Bon das zweite Pferd Borgmanns beim Großen Preis unter dem Sattel hat, kommt mit zwei Abwürfen nicht in die Platzierung. „Wenn ich ihn ein bisschen länger kennen würde, wären die Fehler nicht passiert. Das ärgert mich ein wenig“, sagt Martin Sterzenbach, der sonst kein Pferd für den Großen Preis gehabt hätte. Seit 14 Tagen bereitete sich das Duo auf Gahlen vor. Beim S**-Springen belegte das Paar fehlerfrei Rang neun.