Am Niederrhein. Mit dem SV Ringenberg und dem SV Bislich sind noch zwei hiesigen A-Ligisten am Wochenende im Einsatz. Die Auswärtshürden sind hoch.

Auswärtsaufgaben für A-Ligisten zum Jahresabschluss

Zwei Auswärtspartien stehen für die hiesigen A-Ligisten am Wochenende noch an, bevor es in die Winterpause geht. Dabei versucht der SV Bislich (7. Platz/30 Punkte), die Erfolgsserie von Olympia Bocholt (3./34) zu stoppen. Der Gastgeber am Sonntag (14.15 Uhr) fuhr zuletzt 19 von 21 möglichen Zählern ein. „Das ist für mich nicht überraschend, Olympia wird bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen“, so die Einschätzung von SVB-Trainer Steffen Herden, dessen Elf das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte. „Da haben wir viel Glück gehabt. Für uns wäre es wirklich schon ein toller Erfolg, wenn wir von dort mit einem Punkt wieder heimfahren würden.“

Dass seine Elf bei einem dreifachen Punktgewinn sogar selbst wieder oben anklopfen würde, sieht Herden nicht so: „Der Sieg zuletzt gegen Rees war enorm wichtig, denn für uns geht es nach wie vor um den Abstand nach unten und nicht den nach oben.“ Fehlen wird der gesperrte Denis Theißen. „Anscheinend sind einige von der Weihnachtsfeier nackt nach Hause gelaufen“ Ebenfalls mit 2:1 als Sieger vom Platz gegangen war der SV Ringenberg (6./31) im Hinspiel gegen TuB Mussum (8./28). „Es war unser erstes Spiel in der A-Liga“, erinnert sich Coach Dennis Reddmann noch gut an den Start. Am Sonntag (15 Uhr) gilt es im Rückspiel in Mussum. „Es wird schwer genug, deren Offensive in den Griff zu bekommen“, so Reddmann. „Aber insgesamt können wir befreit aufspielen. Unsere tolle Hinserie kann uns sowieso schon niemand mehr nehmen.“ Personell gibt es beim SVR noch einige Fragezeichen. Reddmann: „Viele haben sich fürs Training krank abgemeldet. Anscheinend sind einige von der Weihnachtsfeier nackt nach Hause gelaufen. . .“ Die für Donnerstag angesetzte Partie von BW Wertherbruch gegen die DJK Barlo wurde witterungsbedingt abgesagt.