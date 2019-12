Maria Kuse vom Zweitligisten BV Wesel RW und ihre Doppel-Partnerin Ann-Kathrin Spöri (TV Refrath) haben bei der Deutschen Badminton-Jugendmeisterschaft in Mülheim an der Ruhr die Silbermedaille in der U 19-Klasse gewonnen. Auch im Mixed-Turnier zeigte Kuse eine starke Leistung und durfte sich zusammen mit Leander Adam (VfB GW Mülheim) über Bronze freuen.

Dabei waren die Vorzeichen denkbar schlecht. „Wir hatten weder im Doppel noch im Mixed einen Setzplatz“, erinnert sich Kuse. „Und dann kam bei der Auslosung fürs Doppel auch noch Pech dazu.“ Gleich in der ersten Runde musste das Duo gegen die an Position zwei gesetzte Paarung Sarah Bergedick/Xenia Kölmel antreten. „Wir kannten uns vom Olympia-Stützpunkt in Mülheim und wussten, dass das nicht einfach wird.“

Für Kuse, die bereits im vergangenen Jahr mit ihrer ehemaligen Weseler Doppel-Partnerin Lena Fischer (jetzt BC Hohenlimburg) Vizemeisterin wurde, schien der Vorjahreserfolg schon vor dem Turnierstart in weite Ferne gerückt zu sein. „Ich habe mich darauf vorbereitet, dass der Weg nach der ersten Runde bereits vorbei sein kann“, gibt die 18-jährige Nachwuchsspielerin offen zu.

Ohne Satzverlust ins Doppel-Finale

Auf dem Platz konnten Kuse und Spöri das Duell dann aber deutlich (21:12, 21:16) für sich entscheiden. „Bergedick und Kölmel waren ziemlich nervös und haben einige Fehler gemacht. Bei uns hat hingegen alles gut geklappt. Das war echt herausragend“, lobt Kuse das sichere Zusammenspiel mit ihrer Partnerin.

Auch im Viertel- und Halbfinale fuhren Kuse und Spöri zwei ungefährdete Siege ein. Lediglich im zweiten Halbfinal-Satz gegen Mareike Bittner und Caroline Huang (21:8, 23:21) musste das Duo kurz zittern. „Sie haben sich ins Spiel reingekämpft und uns immer mehr unter Druck gesetzt“, erzählt Kuse. „Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir den ersten Satz so deutlich gewinnen konnten.“

Lokalsport Noch zwei Heimspiele mit BV Wesel RW kurz vor Weihnachten Nach den Titelkämpfen in Mülheim stehen noch zwei Aufgaben für Maria Kuse auf dem Programm. Mit ihrem Verein BV Wesel RW kommt es zu zwei schon fast vorweihnachtlichen Auseinandersetzungen. Erst am 21. und 22. Dezember gehen die Spieltage elf und zwölf in der 2. Bundesliga über die Bühne. Dabei empfängt der Weseler Tabellenführer am Samstag (21. Dezember, 14 Uhr) das Schlusslicht SV Berliner Brauereien, auch einen Tag später sind die Rot-Weißen klarer Favorit. Dann kommt der Vorletzte SG EBT Berlin ebenfalls um 14 Uhr in die Weseler Rundsporthalle.

Im Finale gegen die an Nummer 1 gesetzte Paarung Leona Michalski/Emma Moszczynski (18:21, 7:21) war dann aber Schluss. „Die beiden sind international sehr erfolgreich und haben auch im Einzel bei der EM und WM gespielt. Trotzdem hätten wir den ersten Satz fast in der Tasche gehabt“, ärgert sich Kuse, die sich auch bei einigen knappen Linienentscheidungen und Netzrollern im Pech sah. „Im zweiten Satz waren sie uns mit ihrer Erfahrung, die sie haben, aber überlegen.“

Im Mixed-Doppel bis ins Halbfinale

Auch im Mixed-Turnier konnte sich Kuse bis ins Halbfinale vorkämpfen. Zusammen mit Leander Adam, mit dem die 18-Jährige bereits während ihrer Zeit beim SV GuthsMuths Jena ein Mixed-Doppel bildete, gab Kuse in den ersten drei Runden keinen einzigen Satz ab.

Im Duell gegen die späteren Turniersieger Matthias Kicklitz/Thuc Phuong Nguyen (21:17, 5:21, 8:21) blieb das Duo aber weitgehend chancenlos. „Für mich war schon überraschend, dass wir den ersten Satz gewinnen konnten“, so Kuse. „Danach sind sie näher ans Netz gerückt und haben viel mehr Druck gemacht.“

Trotz des verlorenen Halbfinals ist die Weseler Rot-Weiße zufrieden. „Ich bin einfach froh, dass ich mein letztes Jugendjahr mit Silber und Bronze abschließen konnte.“ Auch ihr BV-Trainer Rainer Diehl zeigt sich glücklich: „Das ist für uns natürlich eine schöne Sache, weil wir damit nicht gerechnet haben.“