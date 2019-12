Bei der HSG Wesel spielt auch die Angst eine Rolle

Wesel. Der Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel verlieren mit 28:33 beim TV Kapellen. HSG-Trainer wundert sich über die Phase ab der 25. Minute.

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel bleiben in dieser Spielzeit in ihren Leistungen schwankend. Nach dem überzeugenden Auftritt bei der Zweitvertretung der DJK Adler Königshof am vergangenen Wochenende (26:24) unterlag das Team von Trainer Jan Mittelsdorf am Sonntagmittag im Gastspiel beim TV Kapellen mit 28:33 (13:19) und zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit einen wenig begeisternden Auftritt.