Keine Frage, zufrieden ist er nicht. Wenn Aycin Özbek Rückschau auf die Partien bis zur Winterpause hält, dann stehen Aufwand und Ertrag aus seiner Sicht in einem leichten Missverhältnis. Der Trainer der Kreisliga-A-Kicker des SV Brünen kann deshalb nur auf 18 Zähler aus den ersten 17 Meisterschaftsspielen zurückblicken. Ein Zwischenresultat, das seine Mannschaft in der Tabelle zwar oberhalb der Abstiegsränge hält, doch noch lange nicht für entspannte Nächte sorgt. Gerade mal fünf Punkte sind es bis zum Drittletzten.

Dabei hätte die Ausbeute nach Özbeks Meinung deutlich größer sein können. „Wir haben viele richtig gute Spiele gemacht und könnten schon die 20er-Grenze überschritten haben”, sagt der Trainer des SVB rückblickend. „Aber wir haben in der Defensive die erforderliche Stabilität vermissen lassen und deshalb zu viele Gegentore kassiert“, moniert der Übungsleiter.

Trainingsbeteiligung stimmt Trainer nicht zufrieden

Insofern weiß der erfahrene Fußballlehrer schon genau, wo er in der Vorbereitung den Hebel ansetzen muss, um rasch die erforderlichen Punkte zu holen, damit die Gefahrenzone verlassen werden kann. Özbek, der gern offensiv ausgerichtete Teams aufs Feld schickt, denkt intensiv darüber nach, sein System umzustellen und die Defensive zu stabilisieren. „Ich habe eine junge Truppe, die sehr engagiert ist, aber nicht immer energisch genug in die Zweikämpfe geht”, so der Coach. „Daran werden wir arbeiten müssen.” Das gilt seiner Meinung nach auch für die Trainingsbeteiligung, die ihn nur selten zufrieden stimmt.

Verlässt den SV Brünen im Sommer und hat zwei „hochinteressante Angebote“ vorliegen: Trainer Aycin Özbek. Foto: Gerd Hermann/FFS

Dass der SV Brünen einige seiner Spiele erst in der Schlussphase verlor, führt Özbek nicht zuletzt darauf zurück. „Das ist ganz sicher auch ein konditionelles Problem meiner Mannschaft”, sagt er. „Die Fitness ist nicht so gut wie ich sie mir wünsche. Da steht jeder einzelne Spieler nun in der Verantwortung.”

Verletzungsmisere besonders in der Abwehr

Schuldlos hingegen sind seine Akteure an der rätselhaften Verletztenmisere, die den SVB – wie schon in der Vorsaison – auch diesmal wieder traf. Es gab Begegnungen, da fehlten dem Trainer gleich acht Spieler und mehr aus seinem Kader. Das hatte auch zur Folge, dass die im Sommer zur Mannschaft gestoßenen A-Jugendlichen mehr und mehr Verantwortung tragen mussten und eine sanfte Integration damit ausblieb.

Verletzungsmäßig besonders hart traf es die Innenverteidigung, wo mit Harutjun Kodak, Lukas Dames und Malte Roschkowski zeitweise gleich drei Stammkräfte fehlten. Vor allem Letzterer kam in der Hinrunde nach seiner Knie-Operation noch zu keinem einzigen Einsatz. Roschkowski ist aber nun in der Vorbereitung mit dabei. Das wiederum verbindet Özbek mit der Hoffnung, dass die Winterpause so gut genutzt werden kann, um nach dem Wiederbeginn rasch die erforderlichen Punkte zu holen. „Dann könnten wir hier in Ruhe weiterarbeiten”, sagt er.

Schon am 9. Februar steht ein wegweisendes Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten GW Vardingholt auf dem Programm. Drei Punkte sind dann ein Muss, um rasch in ruhiges Fahrwasser zu geraten. Für Aycin Özbek geht es dann auch auf Abschiedstour. Der langjährige Brüner Coach wird den Klub bekanntlich im Sommer verlassen und möchte sich auf gar keinen Fall mit einem Abstieg verabschieden.

Wohin ihn seine Reise führt, ist noch unklar. „Ich war überrascht, wie viele Vereine Interesse zeigten, nachdem ich meinen Rücktritt in Brünen angekündigt hatte”, sagt er. „Zwei Angebote sind hochinteressant, und ich werde mich sicher für eines von beiden entscheiden.” Doch für welches, das bleibt erst einmal sein Geheimnis.