Am Niederrhein. Mit SV Bislich gegen den HSC Berg und SV Ringenberg gegen SV Brünen stehen in der Fußball-Kreisliga A zwei Nachbarschaftsduelle auf dem Programm.

In der Fußball-Kreisliga A erwartet der SV Bislich den HSC Berg zum Nachbarschaftsduell. Auf dem Papier ist der SVB, der derzeit auf Platz neun liegt, der klare Favorit. Der HSC steht schließlich noch ohne Sieg mit vier Zählern am Tabellenende und hat so gut wie keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Von den klar verteilten Kräfteverhältnissen will SVB-Trainer Steffen Herden im Vorfeld allerdings nichts wissen.

„Ich habe größten Respekt vor dem Gegner. Das ist eine Mannschaft, die sich trotz der schwierigen Situation nie aufgibt“, so Herden. Er muss es wissen, denn er hatte vor vier Jahren als Coach das Sagen beim Dorfverein. „Ich kenne das Team und bin sicher, dass es in dieser Saison noch einige Vereine ärgern wird“, so der SVB-Trainer.

Herden: „Wir müssen höllisch aufpassen“

Damit der Aufsteiger nicht sein Team ärgert, hat der Übungsleiter die Zügel angezogen. Er ließ nicht nur öfter, sondern auch länger und intensiver trainieren. „Ich hoffe die Mannschaft versteht, was auf sie zukommt. Wir müssen höllisch aufpassen“, mahnt Herden. Der SVB solle nicht der erste Verein sein, der gegen das Schlusslicht als Verlierer vom Platz geht. Nils Pagojus fehlt urlaubsbedingt. Auch Nils Vengels (beruflich verhindert) und Paul Kerzel (angeschlagen) fallen aus.

HSC Berg hofft, dass der Knoten endlich platzt

Nach dem knappen und unglücklichen 3:4 gegen den Spitzenreiter Fortuna Millingen geht der HSC mit Selbstvertrauen in die Auswärtspartie. „Wir haben gesehen, wozu wir in der Lage sind. Wenn wir wieder so auftreten, können wir Bislich ärgern“, meint HSC-Trainer Adolf Grill, dem das gesamte Personal zur Verfügung steht. Der Knoten soll nun endlich platzen. „Irgendwann muss es mit dem ersten Sieg funktionieren“, so Grill.

Derby zweier noch ungeschlagener Teams

Der SV Brünen ist im Derby beim SV Ringenberg gefordert. Beide Teams erwischten einen guten Start ins neue Jahr und sind ungeschlagen. Die guten Auftritte nach der Winterpause führt Trainer Aycin Özbek auf eine gute Vorbereitung zurück. „Das Team arbeitet seit Wochen sehr gut und setzt die Dinge um. Daher gehe ich sehr zuversichtlich in das kommende Spiel“, so der zum Saisonende scheidende Trainer. Er warnt allerdings auch: „Im Derby ist alles möglich. Wir müssen hochkonzentriert sein. Denn Ringenberg ist eine unangenehme Mannschaft.“

Während der SVB-Trainer in der Hinrunde durchgehend große Personalsorgen hatte, kann Özbek nun nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig für Malte Roschkowski kommt die Partie nach seiner Fuß-OP noch zu früh.

TuS Gahlen und SV Schermbeck II in Lauerstellung

Auch wenn der Gegner in der Tabelle mit neun Punkten ein gutes Stück zurückliegt, so erwartet SVR-Trainer Dennis Reddmann eine schwere Aufgabe: „Brünen gehört nicht dorthin. Diese Mannschaft hat große Qualität und super Einzelspieler.“ Das ändert nichts daran, dass der Übungsleiter so schnell wie möglich die noch nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren will. Dabei können Nico Rettinghaus (krank), David Pasz (Hüftblessur) und Philipp Arnold (Zerrung) nicht helfen. Die Personalplanungen für die kommende Saison sind derweil im vollen Gange. Sicher sind bereits die Verpflichtungen von Marek Terörde (HSC Berg) und Michael Tober (VfR Mehrhoog).

In der A-Liga Recklinghausen empfängt der Tabellenzweite TuS Gahlen den 1. SC BW Wulfen, der derzeit auf Rang sechs steht. TuS-Trainer Thomas Grefen, dessen Team mit einem 5:0-Sieg gegen Reken II ins neue Jahr gestartet ist, warnt vor der Aufgabe: „Wulfen gehörte vor der Saison zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg. Das wird ein schweres Spiel.“ Sein Team ist jedoch gut in Form. Außerdem hat der TuS-Trainer keine Ausfälle zu beklagen. „Natürlich wollen wir den Abstand nach oben halten“, so Grefen. Spitzenreiter Ramsdorf hat derzeit vier Zähler Vorsprung.

Lokalsport BWW kickt am Dienstag Dieses Wochenende spielfrei sind die Blau-Weißen aus Wertherbruch. Deren Begegnung bei Olympia Bocholt wurde auf den kommenden Dienstag (3. März) verlegt, Anpfiff ist um 19.45 Uhr. Ebenfalls an einem Wochentag findet die nächste Heimpartie des SV Brünen statt. Am kommenden Freitag (6. März) geht es auf eigener Anlage ab 19.30 Uhr gegen das Team von Westfalia Anholt.

Der SV Schermbeck II befindet sich als Dritter in Lauerstellung, steht vor dem Heimspiel gegen den SV Lembeck aber unter Zugzwang. „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben. Aber das ist keine besondere Drucksituation für uns“, gibt sich SVS-Trainer Sleiman Salha gelassen. Er muss lediglich auf den im Urlaub weilenden Ali Salha verzichten. „Der Konkurrenzkampf ist groß. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, werden wir gewinnen“, ist Salha überzeugt.