Bulut: „Thema Hamminkelner SV hat sich sowieso erledigt“

Viel wurde beim Hamminkelner SV über ihn gesprochen, auch lautstark nach dem 0:6-Debakel des Bezirksligisten zu Hause gegen die DJK SF Lowick. Nun hat sich Sabri Bulut, über dessen Verpflichtung der Sportliche Leiter Detlef Hooymann und der kickende Co-Trainer Peter Hütten in Hamminkeln noch auf dem Weg in die Kabine diskutierten, selbst zu Wort gemeldet.

„Ich finde es schon krass und auch unfair, wie da über mich gesprochen und geschrieben wird. Ich bin bei meinen bisherigen Vereinen niemals im Streit gegangen“, so der 33-Jährige, der bereits beim HSV mittrainiert hatte. „Ich hätte Peter Hütten, den ich schon lange kenne, Michael Tyrann und dem HSV gerne geholfen und bin mir sicher, dass ich eine Verstärkung gewesen wäre. Aber das Thema hat sich jetzt sowieso auch für mich erledigt.“

Comeback wohl in Bocholt

Einsteigen in den Ligabetrieb möchte der technisch versierte Allrounder nach seinem Abschied beim Weseler SV im Sommer aber trotzdem wieder. „Ich habe diese Pause gebraucht, aber jetzt habe ich wieder Bock. Wahrscheinlich fange ich bei einem Verein im Bocholter Raum wieder an“, so Sabri Bulut, der vor allem bei den Weseler Zebras und dem SV Bislich über viele Jahre in der Bezirksliga stets zu den prägenden Figuren auf dem Feld zählte und beim 1. FC Bocholt auch schon in der Oberliga am Ball war.

Beim WSV erzielte er in der vergangenen C-Liga-Saison 29 Treffer in 23 Spielen. Nun dürfte er bald Tore gegen Mannschaften aus Wesel oder Hamminkeln bejubeln.