BV Wesel Rot-Weiß nun als Tabellenzweiter in Lauerstellung

Jan Felix Matulat wusste nicht so recht, wie er das Wochenende einordnen sollte. Beim Spieler des Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW herrschte so ein „Teils-Teils-Gefühl“ vor. Einerseits hatten die Rot-Weißen durch die 1:6-Schlappe beim Hamburg Horner TV die Tabellenführung eingebüßt. Auf der anderen Seite kamen die Weseler gestern im Spitzenspiel beim BC Hohenlimburg zu einem 4:3-Erfolg. „Letztlich gehen wir mit einem positiven Gefühl aus dem Wochenende heraus“, sagte Matulat. Denn im Dreikampf um die Meisterschaft mischt der BV Wesel RW, auch wenn der Rückzug aus der 2. Bundesliga ja amtlich ist, als Zweiter einen Zähler hinter Hohenlimburg und punktgleich mit TV Refrath II weiter munter mit.

Das Doppel-Spielwochenende musste der nun entthronte Spitzenreiter ohne seine Nummer 1 Marijn Put bestreiten. Der Belgier war für seinen Verband in Sachen Nachwuchsarbeit unterwegs. In Hamburg rückte dafür Linus Wiebeck auf, in Hohenlimburg kam Jonas Kaiser ins Zweitliga-Team. Aufgrund der Ranglistenposition im Doppel konnte Kaiser zusammen mit Matulat das erste Doppel bilden. Ein Vorteil für die Rot-Weißen, da sich das in Hamburg noch an Nummer 1 geführte Doppel mit Rowan Scheurkogel/Jona van Nieuwkerke nun an Position zwei wesentlich bessere Chancen ausrechnen konnte. Zurecht, wie der Sieg nach fünf Sätzen bewies.

Doch vor dem Gastspiel in Hohenlimburg lag der Auftritt in Hamburg. „Da lief in den entscheidenden Momenten einfach alles gegen uns“, meinte Jan Felix Matulat. Er sprach letztlich von einem „gebrauchten Tag“. Und dies galt diesmal für alle Rot-Weißen, sogar für das Damendoppel mit Ella Diehl und Maria Kuse. Beim 14. Duell in dieser Zweitliga-Saison erwischte es das rot-weiße Duo erstmals. Wie es zu diesem Tag passte, im fünften Satz mit 9:11. Den Ehrenpunkt brachte letztlich Ella Diehl im Einzel unter Dach und Fach. „In letzter Konsequenz hat da eigentlich nichts geklappt“, räumte Jan Felix Matulat nach der bisher höchsten Saison-Niederlage ein.

Lokalsport So haben sie gespielt Hamburg Horner TV -

BV Wesel RW6:1

1. HD: Matthias Kicklitz/Mats Hukriede - Rowan Scheurkogel/Jona van Nieuwkerke 11:3, 13:11, 11:9; DD: Thuc Phuong Nguyen/Annika Schreiber - Ella Diehl/Maria Kuse 11:8, 11:9, 6:11, 10:12, 11:9; 2. HD: Harry Huang/Alexander Semrau - Jan Felix Matulat/Linus Wiebeck 11:4, 11:7, 8:11, 11:7; 1. HE: Kicklitz - Scheurkogel 6:11, 11:7, 11:9, 13:11; DE: Schreiber - Diehl 1:11, 5:11, 4:11; GD: Hukriede/Nguyen - Matulat/Kuse 11:4, 14:12, 11:6; HE: Huang - van Niewkerke 11:7, 11:4, 11:2. BC Hohenlimburg -

BV Wesel RW3:4

1. HD: Joshua Magee/Malte Laibacher - Jan Felix Matulat/Jonas Kaiser 11:8, 11:4, 11:9; DD: Jekaterina Romanova/Lena Fischer - Ella Diehl/Maria Kuse 9:11, 11:13, 10:12; 2. HD: Christian Bald/Fabian Stoppel - Rowan Scheurkogel/Jona van Nieuwkerke 8:11, 6:11, 11:6, 11:9, 9:11; 1. HE: Magee - Scheurkogel 6:11, 11:9, 10:12, 11:9, 6:11; DE: Romanova - Diehl 9:11, 3:11, 7:11; GD: Stoppel/Fischer - van Nieuwkerke/Kuse 11:9, 11:6, 11:4; 2. HE: Laibacher - Kaiser 11:2, 11:6, 11:9..

Für ihn spielte der angekündigte Rückzug nach der Saison auch keine Rolle. „Ob es im Unterbewusstsein etwas ausgemacht hat, das kann ich nicht beurteilen“, so Matulat. Bei der Partie in Hohenlimburg trat der Rückzug sicherlich überhaupt nicht in Erscheinung. So ein bisschen habe das 1:6 auch als Extra-Motivation gedient. „Wir wollten es heute noch mal zeigen und wissen“, erzählte der BV-Akteur. Und dies gelang auch ohne Put in beeindruckender Manier.

Ella Diehl/Maria Kuse präsentierten sich bestens erholt von der ersten Schlappe und punkteten nach drei, wenn auch knappen Sätzen. Bei den beiden Fünf-Satz-Spielen erwiesen sich die Weseler als nervenstark. Wie eng das Gipfeltreffen letztlich war, zeigt sich an der Satz- und Punkte-Bilanz: Mit 12:13 und 226:237 lag BV RW hinten, doch beim entscheidenden Ergebnis vorne. „Wir sind sehr glücklich über den Erfolg“, sagte Matulat. Drei Partie stehen für BV Wesel RW in der 2. Bundesliga nun noch aus.