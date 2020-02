Wesel. Das letzte Heimspiel in der 2. Badminton-Bundesliga steht für den BV Wesel RW vor dem freiwilligen Rückzug an. Die Zukunftsplanung läuft schon.

Es ist noch nicht der letzte Spieltag, trotzdem heißt es für den BV Wesel RW am Sonntag Abschied nehmen: von der 2. Badminton-Bundesliga in der Rundsporthalle und von den drei Belgiern in Diensten des Tabellenzweiten. Denn aufgrund des angekündigten freiwilligen Rückzugs aus der von den Rot-Weißen immer wieder als „Wohnzimmer“ bezeichneten Klasse zur kommenden Saison geht es am drittletzten Spieltag letztmals in der eigenen Halle um Zweitliga-Punkte.

Der Tabellensechste 1. BV Mülheim II gibt seine Visitenkarte ab. „Das wird natürlich schon ein komisches Gefühl sein“, sagt Andreas Ruth. Allerdings soll es nach dem Willen des Teamkoordinators und 2. Vorsitzenden der Weseler ein ganz normaler Spieltag werden. „Wir machen daraus auf keinen Fall eine Trauer-Veranstaltung“, kündigt er an. Los geht es bereits um 11 Uhr am Sonntag mit den Eltern-Kind-Spielmöglichkeiten auch für Nicht-Vereinsmitglieder, nach der Partie ist eine gemütliche Runde geplant.

Andreas Ruth rechnet mit einem Abschied aus der Zweitklassigkeit auf Zeit. Er kalkuliert mit mindestens fünf Jahren. Bis dahin hofft er, dass „die Rahmenbedingungen stabil sind“. Neben dem für die Liga benötigen Finanzvolumen, dessen Fehlen ja der Grund des Rückzugs ist, sollen dann auch Spieler aus der eigenen Jugend an das hohe Niveau herangeführt sein. Doch dies ist Zukunftsmusik, die Gegenwart heißt noch drei Spieltage 2. Bundesliga.

Gegen die im Hinspiel mit 7:0 besiegte Mülheimer Reserve schlagen letztmals in der Rundsporthalle Marijn Put, Jona van Nieuwkerke und Rowan Scheurkogel auf. Die drei Belgier werden sich einen neuen Verein suchen, da sie als Profis auch auf die Einnahmen für ihre Einsätze in der Bundesliga angewiesen sind. „Die Jungs sind menschlich und sportlich klasse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Probleme haben, einen neuen Verein zu finden“, meint Andreas Ruth.

Für Ella Diehl stellt diese Partie definitiv nicht den letzten Einsatz beim BV Wesel RW dar. Bei Jan Felix Matulat und Maria Kuse stehen noch Gespräche aus. Matulat ist beruflich stark eingespannt, ein weiteres Engagement ist vorstellbar. „Mit Maria Kuse habe ich noch gar nicht gesprochen“, sagt Ruth. Bei ihr scheint wegen des gerade begonnenen Studiums jedoch einiges möglich zu sein. Wohl auch eine Fortsetzung der Karriere bei Rot-Weiß, denn aktiv sucht sie derzeit nicht.

Lokalsport Kein Erstliga-Interesse in der Weseler Liga Einen weiteren Rückzug gibt es in den beiden höchsten deutschen Badminton-Klassen. Neben dem BV Wesel RW aus der 2. Bundesliga hat auch der TSV Freystadt seine Mannschaft aus der 1. Bundesliga zur kommenden Saison abgemeldet. Zudem besteht in der 2. Bundesliga Nord kein Interesse an einem möglichen Aufstieg in die Eliteliga. Weder der BC Hohenlimburg, noch STC BW Solingen werden an einer Aufstiegsrunde teilnehmen.

Bis zum 14. April müssen sich die Verantwortlichen des Weseler Vereins entscheiden, welche Richtung sie in Sachen Ligazugehörigkeit einschlagen wollen. „Im Moment ist die Tendenz Regionalliga“, erläutert der 2. Vorsitzende. Die sollte aber auch „möglichst nichts kosten“. Fällt die Wahl der Rot-Weißen auf die Regionalliga, dann ist für Andreas Ruth eines auf jeden Fall klar: Die zweite Mannschaft, die derzeit in der Oberliga gegen den Abstieg kämpft, wird dieser Klasse dann nicht mehr angehören. „Wo wir diese dann platzieren, das wissen wir aber noch nicht“, räumt der BV-Funktionär ein.

Bei aller Zukunftsplanung können die Rot-Weißen auch noch Zweitliga-Meister werden, liegen sie doch nur einen Zähler hinter Spitzenreiter BC Hohenlimburg. „Wir wollen noch mal richtig guten Sport bieten“, verspricht Ruth. Angeschlagen ist die Nummer 1 Marijn Put, zur Sicherheit rückt ein Reserve-Spieler in den Kader.