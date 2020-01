Damit gerechnet hatte Tobias Weidemann nicht, aber es schon gehofft. Und seine Bezirksliga-Handballerinnen von BW Dingden ließen die Hoffnung in Erfüllung gehen. Denn sie knüpften nahtlos an die starke Leistung bei der unglücklichen 25:28-Heimniederlage gegen Spitzenreiter TuS Lintfort II an und bezwangen den Tabellendritten TSV Bocholt II mit 25:20 (13:11).

„Alle Spielerinnen haben die Verantwortung angenommen, der Knoten scheint geplatzt zu sein“, freute sich der BWD-Trainer. Er sah allein in der Anfangsphase (0:1 und 1:2) jeweils einen Rückstand seines Teams. Doch recht schnell setzten sich die Dingdenerinnen bis auf drei Treffer ab (8:5/13.). Die Gäste kamen zwischendurch zwar immer mal wieder zum Ausgleich, aber die Blau-Weißen blieben die passende Antwort nie lange schuldig.

Nervenstarke 19-jährige Celina Steinert

Nach dem Seitenwechsel lagen die Gastgeberinnen ständig vorn, richtig eng war es nur noch einmal nach 51 Minuten (20:19). „Danach haben wir das aber ganz souverän heruntergespielt“, sagte Tobias Weidemann. Der Coach glaubt, bei nun neun Punkten Vorsprung nicht, dass „nach unten noch etwas anbrennt“. Besonders nervenstark erwies sich in der Partie die 19-jährige Celina Steinert, die sechs von sieben Strafwürfen eiskalt verwandelte.

BWD: Leszinski; Bußkamp (4), Loskamp, Ratering (1), Koopmann, Weidemann (1), Geuting (8), Tewinkel, Dienberg, Wittich (1), Schmidt (1), Klein-Hitpaß, Stenert (9/6).

SV Schermbeck kann HMI-Siegesserie nicht stoppen

Den achten Sieg in Folge der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg vermochte der SV Schermbeck nicht zu verhindern. Das Team von Andreas Meile verlor beim Tabellenzweiten knapp mit 18:19 (8:8). „Wir haben mit der knappen Besetzung ein gutes Spiel gezeigt“, sagte der SVS-Coach, dem nur acht Feldspielerinnen zur Verfügung standen. Ab der 44. Minute nur noch sieben, da Franziska Grömping die Rote Karte sah. Bei einem Tempogegenstoß stoppte sie die HSG-Spielerin unfair. „Da hätte sie einfach wegbleiben sollen“, so Maile. Sein Team kam in der letzten Minute noch mal in Ballbesitz, aber „wir haben uns nicht mehr belohnt“. „Ich würde sagen, dass am Ende das glücklichere Team gewonnen hat“, meinte HSG-Coach Ralf Sobotta.

HMI: K. Bücker; Schnelting (3), Becker (2), Bruckwilder (4), Helling (2), Müller (2), Gorges, E. Bücker, Haves (4), Roes (2), Hövelmann.

SVS: Latzel; Schmücker, C. Heidermann (4), Maile (1), Kantert, J. Heidermann (7), Schulte-Bocholt (5/1), Oberheim, Grömping (1).

Diesmal auf komplett verlorenem Posten stand das Schlusslicht HSG Wesel. Gegen den MTV Dinslaken II gab es eine 11:21 (6:13)-Klatsche. „Es lief einfach gar nichts zusammen, wir hatten zu keiner Zeit wirklich Zugriff aufs Spiel“, sagte Handballerin Helen Esser.

HSG: Terfurth, Schade; Steinkamp (2), Gaede, Badziong, Korczak (3), Raumann, Esser (3/2), Seidler (1), Hasenkamp, Panek (2).