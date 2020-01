Am Niederrhein. Die Bezirksliga-Handballerinen von BW Dingden hatten den Spitzenreiter TuS Lintfort nahe am ersten Punktverlust. Am Ende hieß es aber 25:28.

BW Dingden bietet dem Spitzenreiter TuS Lintfort II Paroli

Hoch erhobenen Hauptes verließen die Bezirksliga-Handballerinnen von BW Dingden nach ihrer Niederlage gegen den TuS Lintfort II die heimische Halle am Mumbecker Bach. Kein Wunder, denn die Mannschaft von Trainer Tobias Weidemann war die erste in dieser Saison, die den souveränen Spitzenreiter bis in die Schlussminute in Bedrängnis gebracht hatte. Am Ende verloren die Blau-Weißen gegen den Unterbau des Zweitligisten zwar mit 25:28 (12:13), 40 Sekunden vor dem Ende betrug die Differenz jedoch lediglich ein Tor. In Minute 42 hatten die Gastgeberinnen sogar noch mit 18:17 geführt.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die ihre mit Abstand beste Saisonleistung gezeigt hat“, so BWD-Trainer Tobias Weidemann. „Wir haben gegen einen Gegner, der bislang in der Liga alles weggefegt hat, eine brettharte Abwehr gespielt, aber am Ende leider ein wenig Pech gehabt. Trotzdem können wir aus diesem Spiel sehr viel Positives mitnehmen.“

HSG Wesel kassiert elfte Niederlage im elften Spiel

Aus der starken Mannschaftsleitung stach in der Offensive Lena Geuting noch heraus, die satte neun Mal den Ball im gegnerischen Netz unterbrachte, durchweg aus dem Spiel heraus. Weniger positiv war für die Blau-Weißen, dass Nina Lievers mit einer Verletzung an der Wurfhand noch ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber sie wird wohl vorerst leider ausfallen“, so Weidemann.

BWD: Leszinski; Bußkamp (4), Ratering (1), Lievers (1), Koopmann, Weidemann (1), Geuting (9), Tewinkel, Dienberg, Wittich, Schmidt (4/2), Klein-Hitpaß, Leiting (2), Stenert (3/1).

Mehr Artikel zum Sport aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Die elfte Niederlage im elften Versuch kassierten die Damen der HSG Wesel. Das Bezirksliga-Schlusslicht unterlag dem Gast TSV Bocholt II mit 22:34 (7:17). „Da war nix drin, der Gegner war von vorne bis hinten besser“, räumte HSG-Spielerin Helen Esser einmal mehr ein. „Positiv war, dass wir die zweite Halbzeit recht ausgeglichen gestalten konnten – auch wenn der Gegner angesichts der deutlichen Führung natürlich auch einen Gang runter geschaltet hat.“ Ein Sonderlob von ihrer Mitspielerin bekam zudem die siebenfache Torschützin Julia Badziong. „Sie hat wirklich ein gutes Spiel gemacht“, so Helen Esser, die selbst acht Mal traf. (an)

HSG: Terfurth; Steinkamp (1), Korczak (2), Glaser (1), Badziong (7/2), Esser (8/3), Seidler, Hasenkamp (2), Gaede (1), Schade.