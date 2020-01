Hamminkeln. Deniz Tulgay weiß noch nichts über die Schwere seiner Knieverletzung, ein MRT steht an. Noch drei Kickern von BW Dingden droht längere Pause.

BW Dingden erkauft sich den Titelgewinn in der Halle teuer

Die erste Rückmeldung löste bei Dirk Juch nicht gerade Begeisterung aus, ganz im Gegenteil. Deniz Tulgay, einer der vier Landesliga-Kicker von BW Dingden, die sich Blessuren bei der Hamminkelner Hallen-Stadtmeisterschaft zugezogen hatten, informierte seinen Trainer über den anstehenden MRT-Termin am kommenden Montag (13. Januar). Ohne Fremdeinwirkung zog sich Tulgay eine Knieverletzung zu. „In der Nacht hatte er noch reichlich Schmerzen“, so Juch.

Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung verletzte sich Gerrit Lange an der Wade. Zerrung oder Faserriss – dies sind die Optionen beim 31-jährigen Abwehrspieler der Blau-Weißen. Im Zweikampf erwischte es Felix Leyking am Knie, dabei erwies sich das Knie des Gegenspielers als stabiler. Eine genauere Diagnose steht bei dem 27-Jährigen noch aus. Einen Tritt an die Ferse erhielt zudem Timo Holtkamp, auch hier ist die Dauer der Zwangspause noch ungewiss.

„Es war ein teuer erkaufter Stadtmeistertitel“, stellt Dirk Juch fest. Allerdings räumt er auch ein, dass die Veranstaltung recht fair gewesen sei. „Aber wir hatten halt Pech“, so der Dingdener Übungsleiter. (R. P.)