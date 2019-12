BW Dingden geht in Leverkusen mal wieder leer aus

Auch nach dem fünften Gastspiel beim TSV Bayer 04 Leverkusen standen die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden mit leeren Händen da. Die Blau-Weißen kassierten eine 1:3 (18:25, 25:19, 12:25, 18:25)-Niederlage. „Der Gegner war besser als die Kontrahenten vom vergangenen Wochenende. Wir haben aber auch nicht die Leistung aus den letzten Heimspielen gebracht“, lautete das Resümee von Trainer Marinus Wouterse.

Der Niederländer hatte Gastgeberinnen gesehen, die „bis in die Haarspitzen motiviert war“. Drei Partien in Folge hatte Bayer verloren, dabei nur einen Satz gewonnen. „Die Mannschaft wollte zeigen, dass die Niederlagen Zufall waren. Sie war gegenüber dem 1:3 in Bad Laer nicht wiederzuerkennen“, sagte der Dingdener Coach. Demgegenüber stand ein Dingdener Team, das auch in den verlorenen Durchgängen mithalten konnte – aber nur phasenweise.

Trainer sieht zu viele „Unforced Errors“

Dass es letztlich eine deutliche Angelegenheit wurde, dafür bemühte Marinus Wouterse einen Vergleich zum Tennis. „Die Unforced Errors waren einfach zu viele, davon hat Leverkusen profitiert“, erläuterte der 63-Jährige. In jedem Satz habe seine Truppe sehr gute Abschnitte gezeigt, doch die Konstanz sei nicht vorhanden gewesen. „Zudem hatte Bayer auch auf unsere guten Aktionen immer wieder eine bessere Antwort parat“, so Wouterse.

Nur im zweiten Satz läuft es für BW Dingden

Dies traf allerdings nicht auf den zweiten Satz zu. Auch da lagen die Blau-Weißen zwar im Hintertreffen (16:18), doch eine gute Aufschlagserie von Eva Schmitz bescherte den entscheidenden Fünf-Punkte-Vorsprung. Hatten die Dingdenerinnen im ersten Durchgang die Aufschläge nur ins Feld gebracht, so war nun auch der nötige Druck dahinter. Leverkusen ließ allerdings auch ein wenig nach. Doch mit dem dritten Satz verschoben sich die Kräfteverhältnisse endgültig in Richtung der Gastgeberinnen.

Die Niederlage betrachtete Wouterse jedoch nicht als Beinbruch. „Den Klassenerhalt schafft man nicht in einem Auswärtsspiel in Leverkusen.“ Gegenüber der letzten Partie in fremder Halle – das 0:3 bei BBSC Berlin – war nach Meinung des Übungsleiters auf jeden Fall eine Leistungssteigerung festzustellen. „In Berlin standen wir nur auf dem Feld und haben zugeschaut“, so der Coach rückblickend.