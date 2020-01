BW Dingden hat einfach zu große Angst vor Fehlern

Auch im fünften Anlauf reichte es nicht zu einem Sieg. Durch ein 2:3 in der Saison 2016/17 hatten die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden als Gast des Teams der DSHS Köln mal einen Punkt mitgenommen. Ergebnistechnisch lagen die Blau-Weißen mit dem 0:3 (23:25, 18:25, 21:25) diesmal recht weit davon entfernt. „Wir waren auf jeden Fall besser als zuletzt in Stralsund und haben es verpasst, uns zu belohnen“, sagte Trainer Marinus Wouterse nach der Partie.

Die Dingdenerinnen hatten zwar bis auf die erkrankte Karina Hegering alle Spielerinnen in der Domstadt dabei, doch ein Trio war aufgrund eines grippalen Infektes nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Lena Priebs sowie Maike und Eva Schmitz „kamen vielleicht auf 70 Prozent ihres Leistungspotenzials“, erläuterte ihr Coach. Im dritten Satz ging bei Eva Schmitz dann nichts mehr, für sie kam Patricia Langhoff zum Einsatz. „Und sie hat ihre Sache gut gemacht“, so Wouterse.

Eine 20:17-Führung reicht nicht zum Satzgewinn

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste allerdings bereits mit 0:2-Sätzen im Hintertreffen. Dabei war der erste Durchgang in dem insgesamt 87-minütigen Aufeinandertreffen schon fast der Knackpunkt der Partie. Nach einem Fehlstart (3:8) fand Dingden immer besser in die Begegnung, lag über 10:8 und 16:12 mit 20:17 vorne. Dass es nach einem 22:22 letztlich nicht zum Satzgewinn für BWD reichte, dies machte Marinus Wouterse an einem Punkt fest. „Wir waren einfach zu ängstlich darauf bedacht, keinen Fehler zu machen. Das hat sich gerächt“, stellte der niederländische Übungsleiter in Diensten von BW Dingden fest. So hieß es nach hart umkämpfen 31 Spielminuten letztlich 23:25.

Dieses Ergebnisse wirkte auch noch im zweiten Satz nach. Die Gastgeberinnen zogen schnell auf 9:2, 12:4 sowie 19:12 davon und brachten den Durchgang sicher nach Hause. „Köln war da unheimlich gut, das Team hatte einen richtigen Lauf“, meinte Wouterse. Zudem wiederholte sich für den 63-Jährigen nach dem letzten Ballwechsel des gesamten Spiels eine Erkenntnis beim Gegner, die er zuletzt häufiger gehört hatte. „Wie schon in Stralsund und in Borken hatte auch der Gegner aus Köln nach eigener Aussage wieder seine beste Saisonleistung abgerufen.“ Im dritten Satz bewegten sich die Kontrahenten wieder auf Augenhöhe, doch erneut reichte es für BWD nicht.

Nun folgen für die Dingdenerinnen Heimspiele gegen SV Bad Laer (18. Januar) und BSV Ostbevern (25. Januar). Zuletzt feierte Blau-Weiß vier Heimsiege in Folge, in der Fremde sprang hingegen mittlerweile fünf Mal in Serie kein Punktgewinn für Dingden heraus.