Dirk Juch muss mit BW Dingden in der letzten Pokalrunde auf Kreisebene beim SV Spellen antreten. Gespielt wird am 27. August.

Fußball BW Dingden muss die letzte Pokalhürde in Spellen nehmen

Am Niederrhein. A-Ligist SV Spellen steht dem Einzug des Fußball-Landesligisten BW Dingden in den Verbandspokal noch im Weg. TuS Drevenack erwartet SC Bocholt.

Den letzten Stolperstein auf dem Weg in die Verbandspokalrunde müssen die Landesliga-Fußballer von BW Dingden auswärts aus dem Weg räumen. Die Blau-Weißen gastieren am Donnerstag (27. August, 19.30 Uhr) beim A-Ligisten SV Spellen. Der Gastgeber hatte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Platz fünf in der höchsten Klasse auf Kreisebene belegt.

Der B-Ligist TuS Drevenack genießt hingegen in der vierten und letzten Runde Heimrecht und trifft auf den Bezirksligisten SC 26 Bocholt. Der Gast steckte in der wegen der Coronavirus-Pandemie beendeten Spielzeit in Abstiegsgefahr.

Der SV Brünen muss sich im Nachholspiel der dritten Runde am Mittwoch (19. August) erst einmal im A-Liga-Duell beim GSV Suderwick behaupten. Setzen sich die Brüner dort durch, geht es ebenfalls am 27. August zum Bezirksliga-Aufsteiger Olympia Bocholt