Hamminkeln. Zum letzten Spiel des Jahres empfangen die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden in ungewohnter Formation am Samstag RPB Berlin.

BW Dingden muss gegen Rotation Prenzlauer Berg rotieren

Mit einem Erfolg wollen sich die Zweitliga-Volleyballerinnen des SV BW Dingden von ihren Zuschauern in der Halle am Mumbecker Bach verabschieden. Dort gibt am heutigen Samstag (19.30 Uhr) der Gast aus Berlin, Rotation Prenzlauer Berg, seine Visitenkarte ab. Der Tabellenfünfte erwartet den Zehnten, allerdings trennen die beiden Teams nur drei Zähler.

„Die Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollten, haben wir auch gewonnen – und dieses Spiel wollen wir unbedingt gewinnen“, erläutert BWD-Trainer Marinus Wouterse. „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aber ich rede von Spielen, wo das auch realistisch ist, nicht wie zuletzt in Borken.“

Maike Schmitz in die Diagonale

Und auch dort waren die Blau-Weißen trotz des 0:3 im Endresultat nicht chancenlos untergegangen: „Aufschlag und Annahme waren gut. Der Block funktionierte besser und im Angriff waren schöne Punkte zu sehen“, blickt der Niederländer kurz zurück.

Entscheidend bei der anstehenden Aufgabe dürfte sein, wie die Dingdenerinnen mit den Umstellungen zurecht kommen. „Wir müssen improvisieren, haben das aber viel trainiert und da hat es gut funktioniert“, so Wouterse über den Umstand, das erstmals Katrin Kappmeyer und Lena Priebs gleichzeitig fehlen. Zudem fällt Karina Hegering krankheitsbedingt noch aus.

„Mit Maike Schmitz wird eine Annahmespielerin in die Diagonale wechseln und Patricia Langhoff in die Annahme“, verrät Wouterse, wie er die Ausfälle zu kompensieren gedenkt. Für Mittelangreiferin Lena Priebs wird Mittelblockerin Louisa Baumeister mehr Spielzeit erhalten. „Sie können alle gut Volleyball spielen, aber das sind schon gravierende Umstellungen. Wir werden sehen, wie das klappt, aber ich bin optimistisch.“

Gegner „gehört nicht zu den Mannschaften, die schnell aufgeben“

Den Gegner aus der Hauptstadt hat Wouterse zweimal gesehen. „Sie haben eine gute Netzverteidigung und vor allem gehören sie nicht zu den Mannschaften, die schnell aufgeben, wenn es mal nicht so läuft. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“

Mit einem Erfolg könnten die Dingdenerinnen eine starke Hinrunde krönen und sich die sehr enge Tabelle der Gruppe Nord beruhigt unter den Weihnachtsbaum legen. „Bis auf das Spiel gegen Essen haben wir nie schlecht gespielt und gegen die Mannschaften, die unter uns stehen, haben wir immer gepunktet. Das soll auch gegen EPB Berlin so bleiben“, so der BWD-Coach.

Zudem spricht die Heimstärke für das Team vom Mumbecker Bach, zuletzt gab am Höingsweg drei Siege in Serie. Weiter geht es nach der kurzen Weihnachtspause für die Blau-Weißen bereits am 4. Januar mit dem Gastspiel beim Tabellenführer Stralsunder Wildcats.