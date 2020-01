BW Dingden sammelt Selbstvertrauen gegen unterklassige Teams

Die magere Ausbeute als Tabellenvorletzter in der Fußball-Landesliga hat Dirk Juch bei den Testspielen in der Winterpause berücksichtigt. „Ich habe die so abgeschlossen, dass mein Team Erfolgserlebnisse hat und über die Partien Selbstvertrauen sammelt“, sagt der Trainer von BW Dingden. Deshalb geht es gegen unterklassige Mannschaften, den A-Ligisten Olympia Bocholt bezwangen die Blau-Weißen mit 4:1, beim Bezirksligisten Spvgg. Sterkrade 06/07 gab es ein 1:1. Am Mittwoch wiesen die Dingdener den A-Ligisten DJK Barlo mit 3:0 (2:0) in die Grenzen.

Dabei gelang Mohamed Salman das Premierentor nach seiner Rückkehr zu den Dingdenern. Salmans 1:0 (14.) ließen Felix Leyking (28.) und Timo Ameling (46.) die weiteren Treffer folgen. „Wir haben den Gegner dominiert, aber das muss auch sein“, meinte Dirk Juch, der auf die angeschlagenen Deniz Tulgay, Robin Volmering, Timo Holtkamp und Marvin Uebbing verzichten musste. Auch sein Sohn Kevin musste noch pausieren, soll aber in Kürze wieder einsteigen.

Bei den ehemals Langzeitverletzten Michael Leyking, Sebastian Kamps und Christof Rülfing habe er die fehlende Spielpraxis schon festgestellt, so der Coach. „Wir können keine Wunderdinge erwarten, es muss in kleinen Schritten vorangehen", meinte Dirk Juch.