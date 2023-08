BW Dingden stellt gegen Bedburg-Hau früh die Weichen

Hamminkeln Beim 3:0 über die SGE Bedburg-Hau macht BW Dingden schon vor der Pause alles klar. Dabei nutzt der Landesligist die Fehler der Gäste eiskalt aus.

Gelungene Heimpremiere für BW Dingden und Neu-Trainer Jürgen Stratmann. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg in Budberg legte der Fußball-Landesligist am Mittwochabend am Mumbecker Bach ein weiteres 3:0 (3:0) gegen die SGE Bedburg-Hau. Im Vergleich zum Auftakt, als alle drei Dingdener Treffer nach der Pause fielen, legten die Blau-Weißen vor der stattlichen Kulisse von rund 350 Zuschauern diesmal früh den Grundstein - mit freundlicher Unterstützung der Gäste.

Buers ist sofort auf Betriebstemperatur

BWD benötigte allerdings auch gegen Bedburg ein wenig Anlaufzeit. Die ersten Szenen gehörten dem Gast, der durchaus forsch auftrat und in der dritten Minute auch die erste Chance des Tages verzeichnete. Dingdens Keeper Johannes Buers war beim Versuch von Felix Beeker aber gleich auf Betriebstemperatur und vereitelte den frühen Rückstand.

Mit einem feinen Pass auf Sturmpartner Mo Salman hebelte Dingdens Neuzugang André Bugla schließlich die SGE-Abwehr aus. Bei seinem ersten Saisontor profitierte Goalgetter Salman dann aber auch davon, dass Bedburgs Kapitän Leander Derksen beim Rettungsversuch unglücklich abfälschte und seinem Keeper Niklas Puff somit keine Abwehrchance ließ (8.). Das 2:0 musste Puff dann auf seine Kappe nehmen, als er Salman den Ball völlig ohne Not in die Füße. Eine Chance, die sich der Torjäger nicht entgehen ließ (23.).

Gurny schaltet schnell und bedient Bugla

Spätestens mit dem 3:0 war die Messe dann gelesen. Nach einem leichtfertigen Ballverlust der Gäste schaltete Christian Gurny schnell und bediente Bugla, der bei seinem bereits dritten Saisontreffer keine Mühe mehr hatte (43.). Es war erst der dritte Torschuss der an diesem Abend ungemein effizienten Dingdener.

In der zweiten Hälfte spielten die Hausherren ihren Stiefel souverän runter, ließen keine echte Chance des Gegners mehr zu und hielten die Null nahezu problemlos. Eine Vorgabe, die Trainer Stratmann insbesondere in der Schlussphase lautstark einforderte, als die Positionsdisziplin seiner Schützlinge ein wenig nachließ. "Das war eine souveräne Leistung von uns. Ich bin zufrieden", resümierte der neue Coach der Blau-Weißen hinterher kurz und knapp.

BWD: Buers - Matties Volmering, Robin Volmering, Leyking (74. Beckmann), Tulgay (74. Schneiders) - Görkes, Gurny, Hoffmann (85. Vehns), Juch (81. Hahm) - Bugla (74. Haffke), Salman.

