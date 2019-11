BW Dingden tanzt auch zu Hause wieder vor Freude

Sie hatten bisher auf Freudentänze vor dem eigenen Publikum komplett verzichten müssen. Die beiden Heimspiele der noch recht jungen Saison endeten mit 2:3-Niederlagen. Doch am Wochenende holten die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden das Versäumte nach. Gegen SCU Emlichheim reichte es für das Team von Trainer Marinus Wouterse zu einem 3:2 (18:25, 25:12, 25:21, 21:25, 15:6)-Sieg, am Sonntagabend gab es dann ein sicheres 3:0 (25:14, 25:19, 25:17) über VCO Berlin. Dank der fünf Zähler kletterten die Blau-Weißen auf den fünften Tabellenplatz.

„Die Ausbeute hatte ich erhofft und auch ein wenig damit gerechnet“, sagte der niederländische Coach in Diensten der Dingdener. Der 63-Jährige wollte mit der lautstarken Unterstützung des Publikums unbedingt wichtige Zähler einfahren, um „ein Polster für die schwierigen Auswärtsspiele“ zu schaffen. Zudem sind ihm Niederlagen in „unserem Haus“ ein besonderer Dorn im Auge. Diesmal musste er sich darüber nicht grämen.

BW Dingden beherrscht den Gast aus Berlin

Von Beginn an beherrschten die Dingdenerinnen gestern den Gast aus der Hauptstadt. BWD setzte sich schnell komfortabel ab (15:6) und geriet auch nicht mehr in Gefahr. Gute Aufschlage, besonders von Lara Kruse und Andrea Harbring, und ein Mitte, die der Coach als „überragend“ einstufte, sorgten für den von Lena Priebs genutzten ersten Satzball. Im zweiten Durchgang hielt der Gast besser mit (13:13), doch über 18:14 und 22:15 ging auch Satz Nummer zwei an Dingden.

Maike Schmitz: „Eine große Erleichterung für uns“

Der dritte Satz wurde dann wieder zu einer klareren Angelegenheit (8:3, 14:9, 21:14). Vor dem Matchball nahm der Trainer noch mal kurz Patricia Langhoff zur Seite. „Ich hatte ihr gesagt, wo sie den Ball am besten hinlegen sollte“, schilderte er die kurze Unterredung mit der 28-Jährigen. Die Außenangreiferin folgte ihrem Coach, danach feierten die Volleyballerinnen ausgelassen.

Eva Schmitz und BW Dingden streckten sich am Wochenende mit Erfolg: Der Zweitligist holte zwei Siege und damit fünf Punkte. Nun liegen die Blau-Weißen auf Rang fünf. Foto: Markus Weissenfels/FFS

„Es war für uns eine große Erleichterung, wieder Sicherheit ins Spiel zu bekommen“, sagte Mannschaftsführerin Maike Schmitz. Dabei war ihr Trainer von der Vorstellung Berlins schon ein wenig überrascht. „Auf dem Video, das ich gesehen habe, war Berlin längst nicht so stark wie heute. Wir haben nichts geschenkt bekommen“, so Marinus Wouterse. Sein Team hatte nahtlos an die Leistung in den Sätzen zwei, drei und fünf vom Vortag anknüpfen können. Den Spaß am Spiel hatten die Dingdener Damen an beiden Tagen wiedergefunden.

Denn auch bereits am Samstag gegen den SCU Emlichheim war ein Aufwärtstrend bei den Gastgeberinnen festzustellen – abgesehen vom ersten Satz. „Da waren Annahmen und Aufschläge nicht gut“, räumte der Trainer ein. Dem Gegner, bei dem der Ex-Coach Pascall Reiß das Sagen hat, bescheinigte der Niederländer in Dingdener Diensten eine Leistung mit „großer Überzeugung und auf hohem Niveau“.

Ab dem zweiten Durchgang kehrte bei Blau-Weiß dann die Lockerheit zurück, starke Aufschläge brachten das Team wieder ins Spiel. Den kleinen Rückfall im vierten Durchgang reparierte BWD dann jedoch im fünften Satz. Nach einem 6:5 gestattete die Truppe dem Team aus Emlichheim nur noch einen Punktgewinn.

Auch sehr zur Freude von Maike Schmitz. „Schließlich hatte Pascall Reiß im Vorfeld von einem 3:0- oder 3:1-Sieg gesprochen“, erzählte die 26-Jährige. Und dem ehemaligen Coach die Suppe zu versalzen – das war allein Ansporn genug...