BW Dingden überreicht eine „bewegende Spielesammlung"

Hamminkeln. Für die Jüngsten im Bereich der Breitensportabteilung gab es Geschenke von BW Dingden, besonders dank der Arbeit von Judith Buil.

Der Breitensport ruht wie in vielen Vereinen so auch bei BW Dingden. Um vor allem die Kinder in den Lockdown-Zeiten zu erreichen, riefen die Blau-Weißen die Aktion „Bewegung aus der Tüte“ im Rahmen der Kampagne #trotzdemSPORT der Sportjugend NRW ins Leben. Rund 100 derartige Präsente fanden den Weg zum Dingdener Nachwuchs. Dabei sei es besonders darum gegangen, den Allerjüngsten im Verein eine kleine Aufmerksamkeit in Form einer Tüte mit Süßigkeiten und einer „bewegenden Spielesammlung" zu überreichen.

„Mit dem Wegfall der Sportangebote mussten nicht nur die Vielfalt an Bewegung, sondern auch Freundschaften, die durch den Sport entstanden sind, sehr leiden. Ich bin froh, dass wir den Kindern mit der Aktion zum Ende des Jahres noch eine kleine Freude machen konnten", sagt Rainer Tersek, als Beisitzer Mitglied im Vorstand von BW Dingden. Dabei lobt er ausdrücklich Judith Buil, Mutter zweier Kinder, die „diese Aktion quasi im Alleingang organisiert und den Kindern und Familien die Tüten überreicht hat".