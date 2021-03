BW Dingden zähmt Wildcats aus Stralsund nach hartem Kampf

Hamminkeln Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden behalten im Tiebreak die Nerven und besiegen den amtierenden Meister Stralsund mit 3:2.

Sie war die überragende Akteurin in der entscheidenden Phase. Beim Stand von 8:8 brachte Maike Schmitz ihr Team mit einem wuchtigen Diagonalball erneut in Führung. Und die Kapitänin von BW Dingden legte gleich noch fünf der weiteren sechs Punkte, die ihre Zweitliga-Volleyballerinnen zum Heimsieg über die Wildcats aus Stralsund benötigten, nach. Auch unter den Matchball nach 2:12 Stunden setzte Schmitz schließlich den Schlusspunkt. Der Auftritt der Dingdenerinnen beim 3:2 (25:21, 18:25, 25:20, 21:25, 15:12) glich einer Achterbahnfahrt, an deren Ende auch BWD-Trainer Marinus Wouterse nicht rundum zufrieden war: "Wir haben uns sehr schwer getan, aber wir können nur froh sein, dass wir am Ende gewonnen haben", erklärte der Niederländer.

Emming beginnt beim Comeback gleich

Die Gastgeberinnen, bei denen Libera Sophie Emming nach ihrer Verletzungspause gleich in der Startformation stand, kamen gut in die Partie und spielten bis zur 11:7-Führung fast fehlerfrei. Angeführt von der erfahrenen Anne Krohn kämpfte sich Stralsund aber schnell zurück und lag beim 12:13 erstmals vorne. Es folgen viele umkämpfte Punkte, von denen die Dingdenerinnen insbesondere dank ihrer bekannten Abwehrqualitäten mehr für sich entscheiden konnten. Nach 25 Minuten und einem Block von Eva Schmitz war der erste Satz unter Dach und Fach gebracht.

Wouterse merklich unzufrieden

Von dem Satzverlust ließ sich der Gast von der Ostsee aber keineswegs aus der Bahn werfen. Im Gegenteil: der amtierende Meister legte noch eine Schippe drauf, und bei BWD häuften sich die einfachen Fehler und Ungenauigkeiten. Coach Wouterse versuchte am Spielfeldrand sichtlich unzufrieden Korrekturen vorzunehmen, doch kaum etwas fruchtete. Beim 10:18 war der Satz schon so gut wie durch. Auf 17:22 kam Dingden noch einmal heran, aber Stralsund behielt die Nerven und schaffte den Satzausgleich ungefährdet.

Über den Kampf zurück

Das Bild sollte sich im dritten Durchgang erst einmal kaum ändern. Blau-Weiß lag von Beginn an hinten und schien beim 7:12 schon wieder in großen Schwierigkeiten, fand schließlich aber über den Kampf und hohen Einsatz in der Abwehr zurück ins Spiel. Jetzt kamen auch die Zuspiele wieder genauer und die Angriffe fanden ihr Ziel. Das Resultat war eine 19:16-Führung, die Dingden dann, auch wenn Stralsund noch einmal auf 20:19 herankam, ins Ziel rettete.

Zweiter Tiebreak in heimischer Halle

20:19 führte BWD auch im vierten Satz, aber für die volle Punktzahl sollte es nicht reichen. In der Schlussphase waren die Wildkatzen das bessere Team. So musste Dingden zum zweiten Mal in dieser Saison in heimischer Halle in den Tiebreak. Gegen Leverkusen hatte Blau-Weiß das Nachsehen gehabt. Diesmal durften die Gastgeberinnen aber jubeln.

BWD: Kruse, Eva Schmitz, Kuipers, Emming, Kappmeyer, Baumeister, Hegering, Maike Schmitz, Neuhäuser, Priebs, Harbring, Vehns, Klein-Hitpaß.