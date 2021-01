BW Dingden zeigt sich gegen den VCO Berlin gut erholt

Hamminkeln 20 Stunden nach der ersten Heimschlappe spielt der Volleyball-Zweitligist aus Dingden deutlich stärker auf und siegt ungefährdet 3:1.

Marinus Wouterse musste ein wenig schmunzeln. "Alles Negative hat eben auch immer etwas Positives", lachte der Trainer von BW Dingden. Dass seine Zweitliga-Volleyballerinnen im Heimspiel gegen den VC Olympia Berlin den dritten Satz ziemlich unnötig abgaben und deshalb am Ende "nur" mit 3:1 (25:23, 25:9, 22:25, 25:19) die Oberhand behielten, mochte dem Niederländer aus rein sportlicher Sicht nicht schmecken. So aber konnte sich Wouterse wenigstens das Backen sparen, schließlich hat der Coach seinen Schützlingen für jeden "Zu-Null-Sieg" einen Kuchen versprochen. Der Spruch des Übungsleiters passte zudem auch auf das gesamte Wochenende, denn die Blau-Weißen hatten die Negativerfahrung der ersten Heimniederlage beim 1:3 gegen Emlichheim am Samstag durch Erfahrungsgewinn in etwas Positives umgemünzt und keine 20 Stunden später eine deutlich stabilere Leistung gezeigt.

Maike Schmitz als wertvollste Spielerin

"Die Mannschaft hat mir nach der Niederlage gleich gesagt, dass sie aus diesem Spiel wieder etwas lernen wird, und das hat sie gegen Berlin auch gezeigt", freute sich Wouterse, der den Talente-Pool aus der Hauptstadt für einen ausgesprochen gefährlichen Gegner hält: "Wenn du denen den kleinen Finger gibst, nehmen sie sofort die ganze Hand." Doch die Gastgeberinnen ließen das junge VCO-Team nur ganz selten ins Spiel kommen, was vor allem daran lag, dass die Aufschläge wesentlich besser funktionierten als am Vortag. Und Blau-Weiß wusste sich nicht nur bei den Angaben zu steigern. Im Block lief es deutlich besser, die Abwehr kratzte zahlreiche Bälle noch erfolgreich vom Boden und im Angriff verteilte sich die Last auf mehrere Schultern. Da machte es auch nichts, dass Katrin Kappmeyer in der Anfangsphase kaum einmal die Lücke fand. Maike Schmitz - hinterher zur wertvollsten Spielerinnen gewählt -, Eva Schmitz und Andrea Harbring sprangen erfolgreich in die Bresche.

7:0-Start im vierten Satz

Wie schon gegen Emlichheim war der zweite Durchgang der stärkste der Dingdenerinnen. Nach 0:3-Rückstand zog Dingden auf 15:5 davon und ließ auch anschließend nicht mehr locker. Berlin wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig chancenlos, fasste im dritten Abschnitt aber schnell wieder Mut und holte sich den Satz nach 19:21-Rückstand noch. Dass damit die gesamte Partie kippen könnte, stand aber nie ernsthaft zur Debatte. BWD legte in Satz vier gleich einen 7:0-Start hin und brachte die Führung souverän ins Ziel.

Spitzenreiter Leverkusen kommt Freitag

Trotz der drei Zähler bleibt Dingden hinter dem punktgleichen VC Allbau Essen auf Platz vier zurück. Blau-Weiß hat aktuell aber noch zwei Partien weniger absolviert als der Tabellennachbar. Für Marinus Wouterse spielt die Rangfolge jedoch ohnehin keine große Rolle. "Aber die Mädchen wollen unbedingt Dritter werden und machen sich damit auch Druck, der ihnen nicht immer so gut tut", findet der Coach. Am Freitag (19.30 Uhr) zumindest dürfte sein Team einigermaßen befreit aufspielen können. Dann kommt mit Bayer Leverkusen nämlich der souveräne Spitzenreiter zum Mumbecker Bach.