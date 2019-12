Hamminkeln. Für die Bezirksliga-Handballer und -Handballerinnen von BW Dingden war in der zweiten Kreis-Pokalrunde gegen den HC TV Rhede Endstation.

BW Dingden zieht sich gegen HC TV Rhede gut aus der Affäre

Die Sensation blieb aus. Das Final-Four-Turnier am 24. Mai des kommenden Jahres findet ohne die Bezirksliga-Handballer von BW Dingden statt. In der zweiten Pokalrunde auf Kreisebene unterlagen die Blau-Weißen dem Verbandsligisten HC TV Rhede mit 28:37 (13:20). „In den letzten zehn Minuten der ersten und den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, sagte der Dingdener Handballer Tobias Weidemann.

Letztlich zeigten sich die Gastgeber mit dem Resultat allerdings ausgesprochen zufrieden. „Dass wir nur mit neun Treffern Unterschied verlieren, damit hatten wir nicht gerechnet“, so Weidemann. Bis zur 21. Minute (10:11) begegneten sich beide Mannschaft sogar komplett auf Augenhöhe. Danach schlichen sich bei den Dingdenern vermehrt Fehler ein, die der Gast eiskalt ausnutzte.

Mindestens sechs Treffer Rückstand

Nach dem Seitenwechsel ließ Rhede nichts mehr anbrennen. „Die haben uns nicht mehr näher rankommen lassen“, sagte Spieler Jörg Laufenburg. Mindestens sechs Treffer betrug der Rückstand von BWD (25:31/49.). Die Niederlage blieb auch deshalb in Grenzen, da Johann Görkes, Niklas Duvenbeck und Jores Khachatorian „im Tor einen guten Job gemacht haben“, meinte Tobias Weidemann.

BWD: Görkes, N. Duvenbeck, Khachatorian; Gießing (1), Weidemann (1), Balachandran, Kathage, J. Bielefeld, L. Bielefeld (10/3), Scheper (1), Y. Duvenbeck (4), Holtkamp (5), Ritte (6), Weiler.

Auch die BWD-Damen verlieren gegen HC TV Rhede

In der zweiten Handball-Pokalrunde auf Kreisebene kam das erwartete Aus für die Bezirksliga-Handballerinnen von BW Dingden. Dem Verbandsliga-Spitzenreiter HC TV Rhede musste sich das Team von Trainer Tobias Weidemann mit 12:28 (7:15) geschlagen geben. „Das war ein schöner Jahresabschluss bei guter Stimmung in einer bestens gefüllten Halle“ stellte der BWD-Coach fest.

Die Gäste aus Rhede schienen in den ersten sieben Minuten die Dingdenerinnen überrennen zu wollen (0:4). Doch durch drei Treffer in Folge kam BWD auf 3:4 heran (9.). Dies war allerdings auch der letzte Spielstand, der ein wenig in Richtung einer Sensation ging. Der Verbandsligist zog auf 10:3 davon (16.) und ließ danach keinen Zweifel mehr daran, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Von der 28 Gegentreffern fing sich Dingden die meisten durch Tempogegenstöße oder Siebenmeter, ansonsten stand die Abwehr ordentlich. „Gegenüber dem 9:27 gegen HMI war das bei uns aber eine deutliche Leistungssteigerung“, sagte Tobias Weidemann. (R. P.)

BWD: Ostendorf; Bußkamp, Ratering, Volmering (1), Koopmann, Geuting (4), Tewinkel, Dienberg, Wittich (1), Schmidt (1), Leiting (3/2), Stenert (2).