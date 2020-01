BW Dingen bleibt mit fünftem Sieg in Folge eine Heimmacht

Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden erwischten einen richtig guten Tag. Im Duell der Tabellennachbarn bezwangen die Blau-Weißen den SV Bad Laer überraschend deutlich mit 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:13). Nach zwei Niederlagen in Serie war es der erste Dreier im neuen Jahr für die heimstarke Truppe von Trainer Marinus Wouterse. Allerdings auch mit einem Wermutstropfen: Katrin Kappmeyer knickte kurz vor dem Spielende um.

Bereits in der Hinrunde hatten sich die Dingdenerinnen knapp mit 3:2 durchgesetzt. „Bad Laer spielt ähnlich wie wir, kämpferisch stark und nie aufgebend. Wir brauchen wieder eine harmonische Abstimmung in der Abwehr und im Angriff“, hatte der BWD-Coach im Vorfeld gefordert. Und die Blau-Weißen setzten die Vorgaben um. Sie starteten vor stimmgewaltigen rund 250 Zuschauern stark in die Partie. BWD war von Beginn an hellwach und konzentriert. So war es auch kein Wunder, dass der erste Durchgang deutlich zugunsten der Dingdenerinnen ausfiel. Dabei profitierten sie auch ein wenig vom Pech der Gäste im Block und einer recht fehlerbehafteten Annahme.

„Meine Spielerinnen haben sich besonders im ersten Satz von ihrer besten Seite gezeigt. Wir waren hochkonzentriert und haben endlich mit dem Kopf gespielt. So haben wir es dem Gegner sehr schwer gemacht“, sagte der niederländische Coach in Dingdener Reihen.

BW Dingden baut im dritten Satz etwas ab

Im zweiten Abschnitt legten die Gäste ihre Nervosität ab, Blau-Weiß agierte zudem über weite Strecken schwach im Block. Mit der Einwechslung von Sarah Kuipers und Louisa Baumeister wendete sich allerdings das Blatt zugunsten der Gastgeberinnen. So reichte es noch zum knappen 25:23 und einer 2:0-Satzführung. Danach kam jedoch ein Bruch ins Spiel. Den Blau-Weißen unterliefen vermehrt Konzentrationsfehler, besonders im Block schwächelten sie.

So lag das Team von Marinus Wouterse zwischenzeitlich mit 11:18 im Rückstand. Allerdings kämpfte sich die Mannschaft zurück und bewies Moral, auch wenn der dritte Satz schlussendlich knapp verloren ging. „Da haben wir teilweise leichte Bälle nicht verarbeitet. Wenn man zwei Sätze auf so einem hohen Niveau spielt, ist es klar, dass darauf eine Schwächephase folgen kann“, stellte der 63-jährige fest.

Im finalen Abschnitt ließen die Dingdenerinnen nicht mehr viel anbrennen und behielten zum vierten Mal in Folge drei Punkte zu Hause, einmal gab es 2:1-Zähler. „Das war eine Belohnung für unsere harte Arbeit. Wir können jetzt erst mal mit weniger Druck in die anderen Partien gehen“, resümierte Marinus Wouterse. Allerdings bangt der Niederländer nun um Katrin Kappmeyer. „Sie hat zuvor ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wir können nur hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt“, so der Trainer über die im BWD-Team eminent wichtige 26-Jährige. Zur wertvollsten Aktiven wurde Eva Schmitz gekürt.