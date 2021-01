Was macht eigentlich... Christian Erwig - vom Nobody auf die Schalker Fußballbühne

Schermbeck. Beim SV Schermbeck gelangen Christian Erwig Tore am Fließband, es ging zu Schalke 04. Doch Verletzungen stoppen heutigen Polizisten.

Es ist der Abend vor seinem 37. Geburtstag. Einen Teil verbringt Christian Erwig am letzten Tag vor dem „harten Lockdown“ in Räumlichkeiten, die er von der Art und Grundausstattung her bestens kennt. Der frühere Torjäger des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck – in der Saison 2004/05 erzielte er 19 Treffer in 32 Spielen – unterzieht sich einer physiotherapeutischen Behandlung. Stunden in derartigen Einrichtungen sind für seine Karriere, zumindest für seine Zeit beim FC Schalke 04, auch ein bisschen prägend.

Allerdings fernab eines Schalke-Engagements musste sich der Ex-Profi im Sommer dieses Jahres einer Fußoperation unterziehen, die er ein wenig auf die lange Bank geschoben hatte. „Am Anfang hatte ich einen Fuß wie ein Elefant“, erinnert sich Erwig. Doch der Stürmer, dessen Karriere-Höhepunkt mehr als 60.000 Zuschauer erleben, befindet sich im Gegensatz zu seinem Lieblingsklub auf dem Weg der Besserung.

Doch vor diesem Highlight am 25. Februar 2007 liegen eine äußerst erfolgreiche Saison bei einem Dorfverein und ganz schwere Monate. Bei der JSG Hülsten/Maria Veen, Westfalia Groß-Reken und Westfalia Gemen verbringt Christian Erwig den Großteil seiner Nachwuchszeit. Als A-Junior gerät er ins Visier von Preußen Münster, dort beschließt Erwig seine Jugendzeit. Der Stürmer kommt als Senior bei den Preußen allerdings nicht zum Zuge, kickt danach eine Spielzeit bei SuS Stadtlohn. Dort wird Schermbecks Kulttrainer Martin Stroetzel auf den Youngster aufmerksam, lotst ihn zum Waldsportplatz.

Eine „super Zeit" beim SV Schermbeck

Und der SVS erweist sich als Glückfall für den aufstrebenden Angreifer. „Martin Stroetzel hat mich angeschoben, dann lief es auf einmal wie am Schnürchen“, erzählt Christian Erwig. Am Ende der Oberliga-Saison stehen 19 Treffer und Spiele wie das 5:4 nach 1:4-Rückstand gegen Eintracht Rheine. Die Erinnerungen an den SV Schermbeck bezeichnet der Ex-Torjäger als „toll, es war einfach eine super Zeit“. Der damals 21-Jährige erzielt Treffer wie am Fließband. Diese Saison in Schermbeck habe ihm „viel gebracht“. Ein Grund dafür liegt auch an einem in Schermbeck-Bricht lebenden Fußball-Weltmeister: Olaf Thon ist häufiger Gast am Waldsportplatz, er sieht das Potenzial des Schermbecker Stürmers und empfiehlt ihn dem FC Schalke 04.

Christian Erwig erhält einen Vertrag für die zweite Mannschaft des Bundesligisten, die von Mike Büskens gecoacht wird. Ralf Rangnick hat das Sagen beim Erstligisten. Und der beruft den Stürmer Anfang Juli 2005 direkt zum Testspiel bei einer Landesliga-Auswahl des SSV Meschede/TuS Sundern in die erste Mannschaft. Beim 7:0 markiert Erwig den ersten Saisontreffer der Lizenzspieler. Doch den Einsatz bezahlt er teuer. „Ein falscher Schritt vor der Trainerbank, dann war es das“, erinnert sich der Fußballer. Das Kreuzband im linken Bein ist gerissen, ein halbes Jahr Zwangspause. Daraus werden aber noch drei Monate mehr, nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz zieht sich Christian Erwig einen Innenbandanriss zu. Die schon langwierige Reha-Maßnahme geht auch noch in die Verlängerung.

„Einer der größten sportlichen Fehler“

Der ehemalige Schermbecker fasst aber wieder Fuß, erzielt 25 Treffer in 41 Spielen für die Schalker Reserve. An einem späten Sonntagnachmittag im Februar vor 13 Jahren ist es soweit: Mirko Slomka sitzt mittlerweile beim Bundesligisten auf der Bank, im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wechselt er nach 86 Minuten Christian Erwig für Halil Altintop ein. „Es war der absolute Wahnsinn“, so der Vollblutstürmer über die wenigen Minuten vor mehr als 60.000 Zuschauern. „Mirko Slomka hat mir einmal die Chance gegeben, da muss man einfach das Glück haben, mal richtig zu stehen.“ Dies ist jedoch nicht der Fall, Schalke verliert mit 0:1 und wird am Ende mit zwei Punkten Rückstand auf dem VfB Stuttgart Vizemeister.

Was sich anschließt, dies bezeichnet Christian Erwig im Rückblick als „einen der größten sportlichen Fehler“. Der damalige Schalke-Manager Andreas Müller habe ihm einen Vertrag angeboten, aber der Angreifer sucht nach einer neuen Herausforderung, wechselt nach der Spielzeit 2006/07 zu Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna kickt zu jener Zeit noch in der Regionalliga. Dort übernimmt schon bald Norbert Meier den Trainerjob.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Keine günstige Entwicklung für Christian Erwig. „Ich bin leider mit der Eigenschaft geprägt, dass man offen, aber respektvoll alles sagen kann“, sagt er. Dies kommt nicht so gut an. „Norbert Meier hat nicht auf mich gebaut.“ Zudem erweist sich die Entwicklung bei S04 auch noch als ärgerlich. Mike Büskens wird Nachfolger von Slomka. „Und Büskens war auf Schalke mein größter Förderer.“ Der Stürmer ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.

Als „richtigen Karriereknick“ bezeichnet Erwig diese Zeit in der Landeshauptstadt. Er kehrt zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zurück. „Schalke ist und bleibt einfach mein Verein, ich wünsche ihm nur das Beste. Aber die augenblickliche Entwicklung tut mir nicht wirklich weh, sie ärgert mich“, erzählt der frühere Torjäger, der nach zwei Jahren auf Schalke noch die Herausforderungen bei den Sportfreunden Lotte, VfB Hüls, TSV Marl-Hüls und SuS Stadtlohn annimmt. Für ihn sei dabei immer wichtig gewesen, dass „ich mich in den Vereinen wohl fühle“. In Düsseldorf und Lotte habe dies nicht so gepasst.

„Ich finde, dass es das wert war"

Noch während seiner Zeit beim VfB Hüls schafft sich Christian Erwig ein berufliches Standbein. Er beginnt 2012 eine Ausbildung bei der Polizei, die große Laufbahn eines Fußballprofis hakt er ab. Wäre es ohne den Kreuzbandriss zu Beginn der Schalker Zeit besser gelaufen? „Als Nobody bin ich in den Profikader gekommen, ich war fast oben und hätte es schaffen können“, so der 37-Jährige. Groll hege er aber nicht, Wehmut halte sich mittlerweile auch in Grenzen. Vor sieben, acht Jahren sei es noch ein wenig anders gewesen, wenn er sich die Bundesligaspiele im Fernsehen angesehen habe. Doch in dem Fall heilen Jahre auch so manche Wunden.

Und die sind während der aktiven Zeit nicht gerade rar gesät. „Es fehlt eigentlich kein Gelenk, das nicht lädiert war. Bis auf die Hüfte“, räumt Erwig ein. Der Fußball hat dem Körper ganz schön zugesetzt. Doch er würde es wieder genauso machen und sich als Profi versuchen. „Ich finde, dass es das wert war. Wenn ich komplett auf die Zeit zurückblicke, kann ich schon stolz darauf sein.“ Mittlerweile befindet sich Christian Erwig aber in einem anderen Lebensabschnitt. Fußball spielt nicht mehr die Hauptrolle. Aber ganz ohne, dies geht denn auch nicht.

Auch beim SV Schermbeck als Trainer beworben

Zumal sich sein erster Abstecher in den Übungsleiterbereich verheißungsvoll ausnimmt. Als Spielertrainer führt Christian Erwig den SC Reken in die Bezirksliga, nach rund zweieinhalb Jahren legt er zu Beginn dieses Jahres sein Amt nieder. Bis jetzt genießt er die Zeit zuhause, auch an den Wochenenden - über Jahre nicht denkbar. „Das ist ein Luxus, den ich kaum kenne.“ Und der auch nicht ewig andauern soll. Schließlich sei es eine „tolle Trainerzeit gewesen. Es juckt noch immer, das liegt im Blut.“

Hier rückt dann auch der SV Schermbeck wieder in den Blickpunkt, dessen Entwicklung Erwig immer verfolgt hat. „Ich hatte mich dort nach Thomas Falkowski mal als Trainer angeboten. Aber ich war wohl etwas zu spät“, erinnert sich der frühere Goalgetter. Mit gerade mal 37 Jahren sollten sich aber noch etliche Chancen bieten. Auf jeden Fall mehr, als nur die ganz wenigen Minuten, wie in dem Bundesligakick am 23. Spieltag der Saison 2006/07...

Infobox

Einen Trainerschein hat Christian Erwig noch nicht. „Coronabedingt kann man ja derzeit nichts machen. Aber die A-Lizenz finde ich schon wichtig“, sagt der 37-Jährige. Der Prüfung will er sich auf jeden Fall noch unterziehen. Allerdings gab ihm die Karriere bereits einiges mit auf den Weg zu einem Übungsleiter. „Ich hatte so viele gute Trainer und habe immer versucht, davon ganz viel mitzunehmen.“