Coach Dennis Reddmann verlängert beim SV Ringenberg

Als mit Abstand bester von insgesamt fünf Aufsteigern belegen die Fußballer des SV Ringenberg aktuell den sechsten Platz in der Kreisliga A. 31 Zähler hat der Neuling bereits gesammelt, viel besser könnte es nicht laufen. Da kommt diese Nachricht nicht überraschend. Die Schwarz-Weißen haben den Vertrag mit dem Trainerteam um Chefcoach Dennis Reddmann, seinen Assistenten Tobias Neuhaus und Torwarttrainer Volker Wiegard vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das Trio soll seine bislang so erfolgreiche Arbeit am Schlootweg auch in der Spielzeit 2020/21.

„Wir sind einfach sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und sehr zuversichtlich, dass sie die Mannschaft noch weiterentwickeln und in dieser Liga etablieren können“, erklärt der Ringenberger Vorsitzende Klaus van der Sande.

Keine Gedanken an Abschied

So glücklich der Verein mit seinem Übungsleiter ist, der den SVR vor der Saison 18/19 in der B-Liga übernahm und sofort ins Kreis-Oberhaus führte, so glücklich ist auch Reddmann in Ringenberg: „Ich habe keine Sekunde daran gedacht, das Weite zu suchen. Dafür macht es hier viel zu viel Spaß“, sagt der frühere Coach des Hamminkelner SV II. Dem 37-Jährigen gefällt in Ringenberg das familiäre Umfeld, die sehr gute Stimmung in der Mannschaft, die jedem Neuzugang die Integration leicht macht und die stets sehr hohe Trainingsbeteiligung.

„Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand klappt außerdem wirklich gut“, sagt Reddmann, der auch in Sachen Kaderplanung schon weit ist. Fast alle Akteure aus dem aktuellen Team haben bereits für die nächste Saison zugesagt. Den ein oder anderen jungen Spieler würde der Trainer noch gerne hinzuholen – und dann im familiären Ringenberger Umfeld in aller Ruhe weiterentwickeln.