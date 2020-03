Wesel. Nach 15 Gegentoren in drei Spielen will Fußball-Landesligist PSV Lackhausen gegen SV Sonsbeck in die Spur finden. Ein Neuzugang ist perfekt.

Mit der Niederlage beim Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord (1:5) brachen zuletzt alle Dämme beim Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen. Insgesamt 15 Treffer kassierten die Weseler in den zurückliegenden 270 Minuten, mit dem 0:6 als negativem Höhepunkt beim 1. FC Mönchengladbach. „Das Spiel können wir nicht wiedergutmachen, aber ich erwarte eine sehr deutliche Reaktion der Mannschaft“, fordert Trainer Björn Assfelder. Gegen den SV Sonsbeck, als Tabellenelfter drei Plätze und zwei Zähler schlechter als der PSV, soll am Sonntag um 15 Uhr am Molkereiweg die Wende gelingen. Der negative Lauf sei „mit aller Macht zu stoppen“.

Für die Flut an Gegentreffern macht der Coach nicht allein die Defensivabteilung verantwortlich. „Ich beziehe das auf die komplette Mannschaft, das fängt vorne an“, sagt Assfelder. Defizite hat der 36-Jährige dabei einige festgestellt. Er vermisste die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen und auch den entscheidenden letzten Meter. „In diese Bereich haben wir jetzt auch in der Trainingswoche eingegriffen“, sagt der Übungsleiter.

Hauptplatz befindet sich im „ordentlichen Zustand“

Trotz der regnerischen Tage in dieser Woche rechnet Björn Assfelder damit, dass die Begegnung ausgetragen werden kann. „Das dürfte für Sonntag kein Problem sein“, meint der Trainer. Der Hauptplatz sei noch mal gewalzt worden und präsentiere sich in einem ordentlichen Zustand. Ganz im Gegensatz zu den Trainingsplätzen. „Die sind eine Katastrophe“, sagt Assfelder, der auf fünf Akteure verzichten muss. Johannes Bruns (Urlaub), Florian Karwath, Daniele Kowalski (beide Fußblessuren), Stephan Sanders (Bänderriss) und Jona Sobotta stehen nicht zur Verfügung. Letzterer hat in zwei Wochen einen MRT-Termin, ein Arzt äußerte jetzt den Verdacht auf Schambeinentzündung statt Leistenbruch. „Da kann es besser ein Leistenbruch sein“, sagt Assfelder bezüglich der Ausfallzeit. Eine Schambeinentzündung kann schon mal eine monatelange Zwangspause zur Folge haben.

Für die neue Saison hat der PSV mit Yannik Oenning einen 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler des VfL Rhede verpflichtet. „Wir haben mit ihm schon sehr leidvolle Erfahrungen machen müssen“, erinnert sich Assfelder an so machen Gegentreffer, der auf Oennings Konto ging. So in der vergangenen Saison, als der PSV zur Pause 2:1 führte und beim 2:5 zwei Oenning-Tore kassierte. „Wir haben mal kein Talent geholt. Er wird unserem Offensivspiel helfen“, so Assfelder.