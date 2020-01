Den HSC Berg kann wohl nur noch ein Wunder retten

Das ist schon kurios: Da legt eine Mannschaft eine Halbserie hin – und etwas mehr –, hat nach 19 Saisonspielen keinen einzigen Sieg und nur dank einiger Unentschieden gerade mal vier Punkte, doch der Trainer ist insgesamt gar nicht mal so unzufrieden. So jedenfalls stellt sich die Situation bei den Kreisliga-Kickern des HSC Berg dar. Der Neuling wartet auch acht Monate nach dem Aufstieg noch immer auf den ersten Dreier in der neuen Spielklasse. Doch ungeachtet dessen bleibt HSC-Coach Adolf Grill gelassen, wenn er über die zurückliegende Zeit spricht. „Sicher ist das alles nicht besonders gut gelaufen, und ein paar Pünktchen mehr hätten es schon sein dürfen”, sagt er. „Aber genau genommen war da nicht mehr zu erwarten.”

Wie das? Da kommt ein Aufsteiger frisch in die Liga und rechnet erst gar nicht mit dem Klassenverbleib? Grill gibt Aufklärung und verweist auf den gewaltigen Aderlass zum Ende der vergangenen Saison, als die Mannschaft nach dem großen Erfolg fast komplett auseinanderfiel. „Aktuell sind gerade mal vier, fünf der Aufstiegshelden noch im Kader unserer Mannschaft”, sagt Grill. Komplettiert wurde das Team des HSC Berg mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und mit Nachwuchsleuten aus der A-Jugend, weil ohne Geld gute Argumente für Spieler anderer Klubs fehlten. „Unsere Zweite spielt in der C-Kreisliga”, so der Coach. „Es war von vornherein klar, dass das Zeit brauchen wird und dass Mut erforderlich ist, um in der A-Liga mitzuspielen.”

Leistungsträger unter den Abgängen

Unter den Abgängen waren auch einst tragende Kräfte wie Felix Leyking, der in der B-Liga-Saison gleich 27 Mal das gegnerische Tor traf, den es aber zum Landesligisten BW Dingden zog, und auch Philipp Arnold, der wegen der besseren Perspektiven in der Nachbarschaft beim SV Ringenberg anheuerte. „Dabei haben wir im direkten Aufeinandertreffen gegen die eigentlich besser ausgesehen”, sagt Grill. Das Spiel in Ringenberg, ebenfalls ein Aufsteiger, der es nach 13 Spieltagen sogar bis auf Platz eins geschafft hatte, war eines dieser vier Unentschieden. Das war am 18. Spieltag, also kurz vor der Winterpause. Und da auch das Match am 19. Spieltag daheim gegen Westfalia Anholt mit einem 2:2 endete, ist das Tabellenschlusslicht nun sogar schon zwei Spiele ohne Niederlage. Daraus lässt sich, laut Grill, zumindest die Andeutung eines Trends ablesen. „Wir haben in der Schlussphase vor der Winterpause endlich besser gespielt”, sagt der Trainer. „Offensichtlich haben meine Spieler viel gelernt. Das freut mich richtig.”

Situation bleibt schwierig

Allerdings bleibt die Grundsituation in Berg dennoch schwierig. In der Mannschaft spielen einige Studenten, die oft unter Woche nicht im Training sind, zudem fehlen andere Akteure oft aus privaten oder beruflichen Gründen. Die Perspektive, die Grill für die Rückrunde daraus ableitet, ist klar. „Ich gehe schon davon aus, dass wir in den noch ausstehenden Spielen mehr Punkte einsammeln werden und hoffentlich auch bald das erst Match gewinnen können”, sagt er. „Aber in erster Linie sollen meine Jungs von Woche zu Woche mehr Spaß an der Sache haben.”

Bereits am 7. Februar geht es für den HSC Berg mit dem vorverlegten Auswärtsspiel bei der DJK Barlo weiter. Dann also wird es den 20. Versuch geben, den ersten Dreier zu holen. Da werden sich die Spieler des Klubs wieder voll reinhauen, wie Grill sagt. Ein Erfolgserlebnis könnte so etwas wie eine Initialzündung sein, doch der Zug für den Liga-Verbleib ist dennoch ziemlich sicher abgefahren. „Wir haben zudem ein richtig schweres Auftaktprogramm nach der Pause”, sagt der Trainer. „Uns kann eigentlich nur noch ein Wunder retten.”