Mit einigen Wochen Verspätung steht nun am Wochenende für die Oberliga-Kicker des SV Schermbeck endlich die Heimpremiere für das Fußballjahr 2020 auf dem Programm. Am Sonntag (15 Uhr) trifft das Team von Trainer Thomas Falkowski dabei auf den FC Eintracht Rheine und könnte dabei mit einem Dreier in das erste Tabellendrittel springen. Gewinnen die Rot-Weißen diese Begegnung, so werden sie sicher am Gegner aus Rheine vorbeiziehen können.

Und da zeitgleich der SC Paderborn II und der SC Holzwickede aufeinandertreffen, wäre im Erfolgsfall sogar der fünfte Tabellenplatz sicher. „Wir können die Tabelle lesen und wissen, worum es am Sonntag geht”, so der Trainer der Schermbecker Fußballer. „Wichtiger aber ist, dass in der abgelaufenen Woche wichtige Personalentscheidungen getroffen wurden und endlich wieder Ruhe rund um die Mannschaft herrscht.”

Erfolgreiche Saison fortsetzen

Deshalb gilt die volle Konzentration endlich wieder dem Oberliga-Alltag. Die Schermbecker Kicker spielen bislang eine erfolgreiche Saison und sind aktuell seit fünf Meisterschaftsspielen unbesiegt. Und genau diese Serie wollen Falkowski und seine Spieler auch gegen die Gäste aus Rheine fortsetzen.

Die Aufgabe ist groß, weil der FC Eintracht über eine hohe spielerische Qualität verfügt, ganz sicher nicht zu Unrecht so weit oben in der Tabelle steht und mit der Referenz von zwei Siegen in Folge anreist. Vor allem die große Offensivpower ist bemerkenswert, wo mit Jörg Husmann (zehn Saisontreffer) und Timo Schärping (fünf) zudem hohe individuelle Klasse zu finden ist. „Auch in der Defensive ist Rheine mittlerweile sehr gefestigt und verfügt über ein starkes Umschaltspiel”, sagt Falkowski. „Aber wir wissen auch, was wir können.”

Große taktische Möglichkeiten

Die Trainingswoche zumindest verlief nahezu störungsfrei, wobei Thomas Falkowski nicht weniger als 21 Feldspieler zur Verfügung hatte. Entsprechend groß sind die taktischen Möglichkeiten, mit denen er dem Kontrahenten am Sonntag begegnen will. Lediglich Dominik Göbel und Henning-Paul Jacoby müssen aufgrund von Knieverletzungen passen, hinter dem Einsatz von Kevin Mule-Ewald steht zudem noch ein kleines Fragezeichen. Der Abwehrstratege plagte sich unter der Woche mit Oberschenkelproblemen, dürfte aber bis zum morgigen Sonntag wieder fit sein.

Problematisch wird es lediglich auf der Torhüterposition, wo Cedric Drobe, die Nummer eins, zwar einsatzbereit ist, aber mit Tim Krückemeier und Gabriel Iordache die Keeper zwei und drei verletzungsbedingt passen müssen. Ziemlich sicher wird nun Reserve-Torsteher Justin Woeste aus der „Zweiten” am Sonntag auf der Bank sitzen. „Lässt man dieses Problem außen vor, ist die Personalsituation im Vergleich zur Verletztenmisere in der Hinrunde fast schon komfortabel”, so Falkowski. „Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel und wollen mit Leidenschaft die Begegnung für uns entscheiden.”