Die Landesliga-Kicker von Blau-Weiß Dingden, hier mit "Mo" Salman (l.), und des PSV Lackhausen mit Johannes Bruns (am Ball) werden sich nicht wie ursprünglich angesetzt am 28. Februar zum Derby und Verfolger-Duell wiedersehen.

Fußball & Corona Derby-Rückspiel in der Landesliga rückt in weite Ferne

Wesel & Hamminkeln Anfang Februar wird nicht um Punkte gekickt: Das meinen die höherklassigen Trainer in Wesel und Hamminkeln zu den Saison-Aussichten.

Für den 28. Februar ist im Terminkalender der Fußball-Landesliga (Gruppe 2) laut Spielplan des Verbandes immer noch das Verfolger-Duell zwischen dem PSV Lackhausen und Blau-Weiß Dingden terminiert. Doch mittlerweile ist klar: Dieses Derby wird auf keinen Fall Ende Februar stattfinden.

Zum einen hat der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) durch seinen Spielausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Jades klargestellt, dass die Ligen zumindest ab der Landesliga abwärts nicht nach dem vor der Saison erstellten Spielplan, sondern chronologisch in der Reihenfolge seit der Unterbrechung vom 8. November fortgesetzt werden.

Zum anderen aber steht nach der jüngsten Verlängerung des aktuellen Lockdowns auf Grund der Corona-Pandemie bis zum 31. Januar noch in den Sternen, wie und wann es überhaupt mit dem Amateurfußball und Sport generell weitergehen soll.

PSV-Trainer Assfelder: "Wenn es nicht geht, dann geht es nicht"

„Die Situation ist für alle nicht zufriedenstellend. Aber wir müssen auch weiterhin einsehen, dass der fehlende Fußball gerade nicht das größte Problem in der Welt ist“, so PSV-Trainer Björn Assfelder. „Natürlich wollen alle loslegen. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht.“

Wichtig sind für den Coach der Weseler vor allem zwei Dinge: „Irgendwann eine klare Regelung, ob nun nur noch die Hinrunde zu Ende gespielt wird oder so viele Spiele wie möglich bis in den Juni hinein und dann die Quotienten-Regelung greift oder vielleicht sogar Auf- und Abstiegsrelegationen ausgetragen werden. Aber nicht im April oder Mai mit neuen Regelungen, wie die Saison zu Ende gebracht werden soll, um die Ecke kommen.“

"Vier Wochen Vorbereitung - mindestens!"

Zudem fordert Assfelder mindestens vier Wochen Vorbereitung: „Und eigentlich müssten es wegen der Belastungssteuerung sogar sechs Wochen sein“, so der Post-Trainer. „Man kann ja nicht mit Vollgas anfangen und muss sich auch klar machen, was die drohenden Verletzungen nach so einer langen Wettkampfpause für den einen oder anderen Spieler auch beruflich für Folgen haben könnten. Selbst wenn die Leute jetzt regelmäßig Laufen gehen, was ja auch nicht alle machen: Training und Wettkampf sind nicht zu vergleichen.“

Sein Pendant auf Dingdener Seite, Dirk Juch, erklärt: „Wir können nur unseren bescheidenen Teil dazu beitragen, dass die Infektionszahlen nicht noch weiter steigen. Wie die Saison irgendwann weitergehen soll, steht und fällt natürlich damit, wann wir überhaupt wieder trainieren dürfen.“

BWD-Trainer Juch: "Auf- und Abstiegsrelegation hätte ihren Reiz"

Der Ex-Profi weiter: „Wenn es die Zeit noch erlaubt, mehr als nur die Hinrunde zu beenden, würde ich mir eine Auf- und Abstiegsrelegation wünschen. Das hätte seinen Reiz. Und das würde ich auch sagen, wenn wir aktuell Zehnter und nicht Zweiter wären“, so Juch. „Es ist zudem viel realistischer, dann nur noch sechs anstatt noch einmal 13 Spiele für eine Halbserie zu absolvieren. Zudem wäre es fairer, weil zuvor jeder einmal gegen jeden gespielt hat, nicht wie bei einer Quotienten-Regelung mitten in der Rückrunde.“

„Ich halte Kontakt mit der Mannschaft und die Jungs sich auch fit“, so Michael Tyrann, Coach des Bezirksligisten Hamminkelner SV. „Aber man muss schon sagen, dass das alles immer schwieriger wird, zumal jetzt ja auch noch die Saisonplanung für die kommende Spielzeit in die heiße Phase gehen sollte.“

HSV-Trainer Tyrann: "Glaube nicht, dass wir während der EM spielen"

Zudem glaubt der HSV-Trainer nicht daran, dass der Verband trotz der Option, bis Ende Juni spielen zu lassen, die Amateure auch so lange auf die Plätze bitten wird: „Am 11. Juni beginnt die Europameisterschaft, dann wird kein Amateurfußball mehr angesetzt sein. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen“, so Tyrann. „Wir in der Bezirksliga sollten zusehen, dass wir die Hinrunde mit jeweils sechs bis acht Spielen noch ordentlich über die Bühne bekommen. Das sind noch genügend Möglichkeiten, um Punkte zu holen. Wenn man danach unter dem Strich steht, dann ist das eben so. Zudem haben wir ja auch noch Pokalspiele.“

Die Liga nach der Hinrunde in eine Auf- und Abstiegsgruppe zu unterteilen, war von Beginn an der Plan in der 20 Mannschaften umfassenden Kreisliga A. „Realistisch betrachtet fangen wir nicht vor Mitte bis Ende März an. Dann würde es damit schon eng“, so Christian Stanik, Vorsitzender des Fußballausschusses im Kreis Rees-Bocholt. „Wir warten jetzt aber erst einmal die Videokonferenzen mit dem Verbands-Fußballausschuss ab und werden dann die Vereine im Kreis kontaktieren.“

Die erste dieser Konferenzen steigt bereits am heutigen Mittwochabend.