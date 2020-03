Wesel. Bastian Rupsch und Finn Janzen sind in Sachen eSport auf einem guten Weg. Auf Weltranglistenplatz 93 liegt das Duo, die WM-Teilnahme ist möglich.

Wenn man beginnt, sich mit diesen beiden Weseler Sportlern zu unterhalten, sollte man schon ein wenig Durchblick haben. Bastian Rupsch und Finn Janzen haben sich seit zwei Jahren dem eSport verschrieben und zocken sich gegenwärtig durch die Welt. Und dabei sind Bastian Rupsch (21 Jahre) und sein Kumpel Finn Janzen (24) aktuell auf einem sehr guten Weg, in die internationale Spitze vorzudringen. Sie spielen Fußball auf der Play-Station, und was sich wie eine Freizeitbeschäftigung aus Sicht vieler Leute anhört, ist für die beiden ein höchst ernsthaftes, und manchmal auch einträgliches Betätigungsfeld.

„Vor Kurzem haben wir uns für ein Turnier in Paris qualifizieren können und haben am Ende sogar 500 Euro Preisgeld mitnehmen können”, erzählt Finn Janzen. „Wichtiger aber war, dass wir uns in der Weltrangliste mit diesem Ergebnis gewaltig nach vorn haben spielen können.”

Gegen starke Gegner in Paris durchgesetzt

Das Turnier, von dem der 24-Jährige spricht, gehört zur sogenannten FUT-Champions-Cup-Serie. Das sind international hochkarätig besetzte Wettbewerbe, bei denen es neben Preisgeldern auch um Punkte für die Weltrangliste geht. Also spielte Bastian Rupsch, während Finn Janzen ihm assistierte, und sammelte dabei am Ende 150 Punkte für das weltweite Gesamtranking ein. Damit katapultierte sich das Duo von einem Platz weit jenseits der 200 unter die Top 100 der Welt. „Und das ist uns gegen wirklich starke Gegner gelungen”, so Janzen.

Landesliga-Karriere für eSport an den Nagel gehängt

Gespielt wurde dabei nach dem Swiss Round System, bei dem man mit der dritten Niederlage ausscheidet. Und wenngleich Rupsch unter anderem gegen die Nummer 4, die Nummer 18 und die Nummer 38 der Welt antreten musste, schied er erst nach fünf Runden aus, wobei er sein Match gegen den Viertbesten sogar mit 5:2 gewinnen konnte. „Das war schon eine mega Leistung von Basti”, sagt Finn. Und Bastian Rupsch besitzt nicht nur eine Vergangenheit im realen Fußball, sondern kickt immer noch in der B-Liga für den PSV Lackhausen II. Seine Karriere in der ersten Mannschaft hat er für eSport allerdings erst einmal an den Nagel gehängt.

Auf den 93. Weltranglistenplatz geschoben

Bastian Rupsch (vorne) spielt auch noch für die PSV-Reserve in der Kreisliga B. Davor gehörte er auch dem Landesliga-Kader der Weseler an. Foto: Markus Weissenfels/FFS

Die Belohnung für die starke Leistung in Paris ist, dass das Duo als nun 93. der Welt tatsächlich auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Zwar finden diese sogenannten Offline-Turniere wie das in Paris ohne Zuschauer statt. Doch das Online-Streaming der fünf Runden auf dem Twitch-Kanal von Bastian Rupsch und Finn Janzen verfolgten in der Spitze über 500 Zuschauer an ihren heimischen Geräten. Und die können mit noch weit spektakuläreren Zahlen aufwarten. „Das Finale von Paris”, sagt Janzen, „verfolgten weltweit mehr als 70.000 Spielbegeisterte.” Und ebenso erstaunlich: Der Sieger, ein Zocker mit dem Usernamen Zezinho (Brasilianer) von Benfica Lissabon, ging mit einem Preisgeld von 50.000 Dollar heim.

Wie wird man Zocker und was muss man machen, um in solche Ranglisten aufgenommen zu werden? Bastian Rupsch und Finn Janzen hatten bis vor rund einem Jahr noch keine Wertungen. Dann aber begannen sie mit kleinen Online-Turnieren, die aus dem heimischen Keller mit dem sogenannten „Controller” vor einem Bildschirm sitzend gespielt werden können, erste Punkte zu sammeln.

Waldhof Mannheim nimmt Duo unter Vertrag

Zeitgleich etwa wurde auch die Szene auf die zwei aufmerksam, so dass Waldhof Mannheim anklopfte und die beiden unter Vertrag nahm. Beide tragen nicht ohne Stolz eine Trainingsjacke mit dem Logo des SV Waldhof Mannheim. Die größte eSports-Abteilung in Deutschland aber unterhält der FC Schalke 04, und das nicht nur für „FIFA”. „Das ist im Grunde nicht anders, als wären wir Fußballprofis”, sagt Bastian Rupsch. „Nur dass wir nicht zum Training müssen.”

Über diese Turniere gelang ihnen jüngst eben die Qualifikation für Paris. Es folgte die Einladung, Flug und Hotelkosten für sechs Übernachtungen übernahm der Veranstalter. „Aber wie das alles zusammenhängt, und welche Turniere weltweit gespielt werden können, ist schon echt kompliziert”, so Finn Janzen.

Immerhin hat das Turnier in Paris dazu beigetragen, dem großen Ziel „WM-Teilnahme” wieder ein gewaltiges Stück näher zu kommen. Ob die Weseler eine realistische Chance haben? „Mehr als das”, sagt Finn Janzen. „Wir müssen uns nun unter die Top 64 der Welt spielen, dann sind wir für die WM-Play-offs qualifiziert.” Und dann könnte es richtig lukrativ werden. Bei „FIFA” räumt der Weltmeister derzeit die stolze Summe von 250.000 Dollar ab.